Ampliar decreto para autos 'chocolate' no se justifica sin cambio

Para la organización no gubernamental UCD Nacional, la ampliación del decreto para la regularización de vehículos "chocolate" no tiene razón de ser. "Si se mantienen las mismas reglas de operación, que aprueban solo las unidades automotrices que ingresaron al país antes del 19 de octubre de 2021, no se justifica", dijo el representante de la ONG, Armando García Grimaldo.

Consideró que esta situación solo beneficia a un sector con más capacidad económica y no a las áreas sociales menos favorecidas.

Manifestó que con las mismas reglas de operación, solo cuatro o cinco vehículos de cada 100 serán candidatos a su regularización.

En cuanto a la situación de los automóviles inscritos en el Registro Público de Vehículos (Repuve), indicó que deben ser aclarados.

El Gobierno de Coahuila rechazó al 89 por ciento de las unidades automotrices procesadas en Monclova porque ingresaron al país después del 19 de octubre de 2021, por lo que quedaron fuera del decreto.

Sin embargo, el trámite se realizó y fue aceptado por la Federación, comentó García Grimaldo.

Agregó que el Estado no tiene facultades para invalidar o desconocer el certificado legalmente expedido por una autoridad federal, como lo es la constancia de registro del vehículo.

Indicó que no corresponde al Estado verificar el estatus de cada automóvil que entra a proceso de regularización.

La plataforma Carfax, que contiene la información de todos los vehículos norteamericanos y sus condiciones hasta su última venta, debió ser utilizada por el Gobierno Federal.

De haberlo hecho, afirmó, los vehículos ingresados recientemente a México no habrían pasado la revisión ni podrían haberse regularizado.

Señaló que se logró realizar el trámite con unidades traídas al país extemporáneamente porque no presentaron los títulos de propiedad.

Utilizaron cartas notariadas en las que se afirmaba que habían ingresado al país antes de la fecha establecida por el ordenamiento.

Sin embargo, los movimientos comerciales del vehículo realizados en Estados Unidos y asentados en la plataforma Carfax muestran cuándo fueron realmente vendidos en la unión americana por última vez.

Indicó que la organización que representa buscará todos los medios legales para que el Estado otorgue placas a los automóviles regularizados que no son aceptados por la Recaudación de Rentas de Coahuila.

Sobre la extensión del decreto a dos años, dijo que no tiene fundamento si no se modifican las reglas de operación.