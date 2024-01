'Amo a México' 'Amo a México'

Como un espiral, así girará Carlos Baute este año, ya que planea hacer una gira mundial en la que México figura, y es que él ama a este país, según comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Amo a México. Estuve viviendo un par de años en la República Mexicana y justo en ese tiempo hice dos discos que cambiaron mi vida. En verdad quiero mucho a su nación", manifestó entusiasmado.

El intérprete de hits como Te regalo y El chisme expresó que tiene mucha fe en este año que recién comenzó.

"Voy a estar en todos lados. Además de México, recorreré en Chile, Perú, Argentina y otras naciones. Espero que sea un año mágico para todos y que no nos falte salud", manifestó.

Con una gran sencillez y motivado por todo lo que trae un nuevo año, Carlos dio a conocer que cerró el año 2023 de la mejor manera, ya que se le vio en el programa ¿Quién es la máscara?, en el papel de "JoseraMonstruo".

"Estoy muy feliz. Tenía mucho tiempo de no ir a México y fue justo después de darme un tiempo para estar con mi familia.

"Les platico que decidí tener hijos para educarlos, ver sus enfermedades, curarlos, llevarlos a la escuela, hacer deporte con ellos. La promesa que les hice fue que al quitarle los pañales a mi hija más pequeña retomaría mi carrera a nivel internacional".

El nacido un 8 de marzo en Caracas, Venezuela dio a conocer los detalles de su más reciente material discográfico.

"Este disco bautizado como Espiral es el que me permitirá salir de gira. Contiene canciones como Coco, Persona vitamina, Las horas, La cuenta y Tranqui. Salió en octubre pasado".

Por otro lado, Baute mencionó que su experiencia en ¿Quién es la máscara?, de alguna manera cambió su vida.

"Me sentí muy bien, todo fue fantástico. Ya me habían propuesto entrar a este programa varias veces y les decía que no, por temor a no empatizar con el público.

"Sin duda, alguien que no tiene nada que ver conmigo me daba miedo caracterizarlo, sin embargo, hay muchas características de 'JoseraMonstruo' que sí tienen que ver conmigo como el carácter. Fue muy lindo, la conexión fue brutal e impresionante. Yo quería realizar una antítesis de lo que yo soy a nivel físico, por ejemplo, a mí me gusta bailar y con ese personaje me era imposible hacerlo, lo único que podía mover era las manos. Mi personaje tiene una parte muy tierna y eso obviamente también me enterneció a mí", contó el entrevistado responsable de éxitos como Colgado en tus manos, al lado de Marta Sánchez.

Recordó Carlos Baute que Yuri y Carlos, quienes eran dos de los investigadores de ¿Quién es la máscara?, sí lograron darse cuenta de que era él.

"Me impactó Carlos Rivera. Somos amigos. Era raro porque yo no le llamaba cuando estaba en México, mi mamá es bien amiga de él y me daba pena venir y no poder contactarlo ni decirle nada. Mi mamá me decía, 'yo se lo digo', y le decía que no. Una vez, me dio risa que me comentó, '¿Por qué no hablas venezolano?', y yo trataba de hablar otros acentos sudamericanos, él fue uno de los que me cachó más rápido y luego Yuri con el íodo que tiene me pilló también".

Carlos halagó todo el trabajo que hace Televisa para poder sacar adelante cada edición de ¿Quién es la máscara?

"Realizan una labor impresionante. Le doy 20 mil aplausos a la productora. Ustedes saben que Televisa es como la NASA. Entrar directamente a los foros de Televisa no lo podía creer, aunque ya había tenido una experiencia en Bailando por un sueño, esto fue mucho más grande"

Por último, Baute dijo que espera conocer Torreón en este año.

"Como les había dicho andaré haciendo conciertos en México, espero ir con ustedes".

Top 5

Estas son sus canciones más escuchadas en Spotify

*Colgado en tus manos.

*Te regalo.

*Resistiré

*Quién te quiere como yo

*El chisme