AMLO y el dictador

"El Gran Polo Patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, está listo para presentar el 100 por ciento de las actas. Muy pronto se van a enterar porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron".

Nicolás Maduro

Una vez más el presidente López Obrador se pone de parte de una dictadura. Ayer en la mañanera anunció que México no participaría en la reunión extraordinaria de la OEA sobre la situación en Venezuela, que se llevó a cabo ayer mismo y se convocó a petición de 12 gobiernos latinoamericanos. "No estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. [El secretario general Luis] Almagro ya había salido a protestar contra los resultados, entonces para qué vamos, si eso no ayuda a llevar la paz a un país. Ya basta con eso, es mucho el injerencismo; se meten del extranjero, no solo los gobiernos, los medios".

La misión permanente de México ante la OEA entregó un oficio informando que, "debido al posicionamiento de la Secretaría General de la OEA emitido esta mañana [30 de julio] mediante un comunicado de prensa y su informe sobre el proceso electoral en Venezuela, México no participará en dicha sesión ya que considera que no existen las condiciones para abordar este asunto de manera equilibrada e imparcial". Esta es la misma OEA "parcial" que condenó por unanimidad la irrupción de la policía ecuatoriana en la sede de la embajada de México en Quito. Al final 17 países votaron ayer por pedir a Venezuela que publicara las actas de la votación, sin ninguno en contra, pero por las ausencias y abstenciones no se alcanzaron los 18 votos necesarios para aprobar la resolución.

López Obrador no ha felicitado hasta ahora a Nicolás Maduro por su supuesto triunfo en las elecciones del 28 de julio. El lunes, sin embargo, afirmó: "Nosotros vamos a esperar el resultado. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia [favorable a Maduro], nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ya ha dado como triunfador a Maduro, pero no ha presentado las actas de los centros de votación como ordena la ley. María Corina Machado y la oposición sí han publicado 84 por ciento de las actas, las cuales muestran un contundente triunfo con 70 por ciento de los votos de Edmundo González Urrutia. El plazo legal para publicar las actas, según el constitucionalista venezolano José Ignacio Hernández G., venció el 30 de julio a las 6 de la tarde. Aun cuando el régimen falsificara hoy las actas, su presentación ya no sería válida.

Las pruebas del fraude se han venido acumulando. El rechazo del CNE para registrar la candidatura de María Corina Machado, la candidata elegida por la oposición, fue el primer paso. Las autoridades permitieron un proceso inequitativo y con hostigamiento constante a la oposición. El gobierno impidió, además, el ingreso de observadores internacionales. La prueba más contundente, sin embargo, ha sido el rechazo de publicar las actas. A esto hay que añadir ahora una represión criminal por parte del régimen de Maduro a quienes protestan y la aprehensión de cientos de manifestantes y líderes de la oposición.

La mayoría de los gobiernos democráticos del mundo han cuestionado la legitimidad del triunfo de Maduro y han exigido que el CNE presente públicamente las actas que supuestamente respaldan el resultado. Los que han felicitado a Maduro, en cambio, son principalmente dictaduras, como Rusia, Cuba, Nicaragua e Irán. México no ha felicitado todavía a Maduro, es cierto, pero las declaraciones de López Obrador y su decisión de no participar en la reunión de la OEA sugieren que ya ha tomado la decisión de alinearse con la dictadura. Es claro que no es ni demócrata ni humanista.

DESACELERE

La economía mexicana se está desacelerando. Las manufacturas cayeron 1.6 por ciento anual en junio y el PIB subió solo 1.1 por ciento anual en el segundo trimestre. Hacienda, sin embargo, mantiene un inverosímil pronóstico de 3 por ciento de crecimiento para 2024. Seguro tienen otros datos.