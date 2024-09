AMLO sugiere injerencia extranjera tras propuesta de Marko Cortés sobre narcoterrorismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al senador panista Marko Cortés, luego de que en la discusión de la reforma a la Guardia Nacional, el también dirigente nacional del PAN cuestionó a Morena en el Senado si estarían dispuestos a tipificar el "narcoterrorismo", con colaboración internacional.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador consideró que ante este planteamiento de Cortés hay una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México.

"Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN salió de él o de parte de quién", dijo López Obrador.

"Eso es lo que planteó, entonces cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté: ´le salió este asunto a él o de parte de quien´. Porque esto es lo que han venido proponiendo en el congreso de Estados Unidos, esto me lo planteó el presidente Donald Trump y le dije que no porque los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros", expresó.

"Eso nunca se debe de permitir, van a seguir insistiendo en el futuro", agregó López Obrador.

El presidente López Obrador calificó como "una actitud muy irresponsable" el planteamiento de Cortés "que por casualidad coincide con lo que están planteando en el extranjero".

"Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características", sentenció.

"No es nada más un asunto de que les preocupe la militarización del país, les preocupe la violación de los derechos humanos, ya sabemos cómo son los conservadores", agregó.

Cabe señalar que Marko Cortés hizo un llamado a tipificar el narcoterrorismo con colaboración internacional para lograr detenciones de delincuentes como la reciente de Ismael "El Mayo" Zambada.