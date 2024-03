AMLO sale en defensa de Jesús Ramírez

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, quien –dijo- enfrenta una campaña muy fuerte, pero no por eficaz, sino escandalosa y calumniosa.

"Quiero expresar mi completa confianza y solidaridad a Jesús Ramírez, porque es un servidor público con convicciones. Lo conozco desde hace muchos años y él siempre ha estado luchando por causas justas desde hace años. Es una persona honesta, incorruptible, es constructor del movimiento de transformación".

La defensa del Mandatario se da en el contexto de críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien amagó con denunciar a Jesús Ramírez por la difusión de los adeudos fiscales de las empresas del dueño de TV Azteca por más de 63 mil millones de pesos.

Al término de su conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que Ramírez Cuevas "no actúa por su cuenta" para que se le quiera echar la culpa,

"No, aquí participamos todos, hay una dirección colectiva, pero yo soy el responsable, porque soy el Presidente del país".

Aseguró que en México hay libertades, que no se reprime a quien cuestione a Presidente, nada más que asuman su responsabilidad.

"Yo apoyo totalmente a Jesús, no requiere que haga esto, pero me nace porque hay muchos que dicen, ya ven la mala costumbre de no hablar mal del Presidente, pero los que lo rodean, lo engañan, lo mienten, el residente no está enterado, no".

"Yo soy bastante participativo, yo estoy muy pendiente de todo, está muy difícil que a estas alturas me engañen, que me quieran dorar la píldora", dijo López Obrador.