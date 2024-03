AMLO reacciona a carta de periodistas de El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no está en contra de la libertad de expresión, y acusó que en el proceso electoral de 2006 EL UNIVERSAL "se portó muy mal".

Esto, tras la carta que colaboradores y periodistas de EL UNIVERSAL firmaron y que fue dirigida a la opinión pública para expresar su condena ante la repetición sistemática de actos de acoso e intentos de intimidación desde el poder, destacadamente desde la Presidencia de la República, contra quienes ejercen el periodismo.

En conferencia de prona matutina de este viernes, el Mandatario federal afirmó que su gobierno está en contra de que se use la libertad de expresión para lucrar, calumniar, chantajear y para robar.

"Ayer (jueves) y antier (miércoles) hablé de EL UNIVERSAL y hoy salió una carta, de esto si puedo hablar porque es un asunto que no tiene nada que ver, con lo electoral. Hay una carta reclamando, nada más les voy a contar una anécdota: cuando en 2006 se portó muy mal EL UNIVERSAL, mal, mal, y luego lo mismo, la guerra sucia.

"EL UNIVERSAL ni modo que sean doctrinarios, no, no, no ahí es otra cosa y de repente empiezan a atacarnos y atacarnos, y hoy hasta una carta, molestos porque estamos en contra de la libertad expresión no, no, no estamos en contra de qué se use la libertad de expresión para lucrar. Estamos en contra de que se utilice para calumniar, para chantajear, para robar.

"¿Qué tiene que ver esa libertad de expresión según EL UNIVERSAL, con la libertad de expresión que defendía arriesgando su vida con la cárcel Ricardo Flores Magón o Daniel Cabrera, o Filomeno mata, o Francisco Zarco? Nada. Ya basta de tanta hipocresía. Eso si lo podemos decir, ¿verdad?".

En este sentido, señalan que el juicio en curso por una demanda por presunto daño moral de un hermano del Presidente en contra del periodista Carlos Loret de Mola, a raíz de la publicación de información de interés público, es preocupante. Y lo es todavía más por la reacción de López Obrador, al insistir en los insultos contra el comunicador y ahora contra los jueces que llevan el caso, lo que constituye una presión indebida.

Los periodistas señalan que el clima de acoso oficial se endurece justo cuando en medios de comunicación nacionales e internacionales y organizaciones defensoras de la libertad de expresión se multiplican los señalamientos por el hostigamiento contra los periodistas en México, como lo demuestran los casos de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, y el de Carlos Loret.

"La exhibición dolosa de datos personales, ejercida en varias ocasiones contra el propio Loret de Mola y otros periodistas, es inadmisible para quienes consideramos que la de expresión es la primera de las libertades en un régimen democrático.

"Condenamos esa práctica y exigimos que cesen los ataques a la prensa, los medios y los periodistas".