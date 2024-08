AMLO pide a PJ pagar elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial se pague la elección para elegir a jueces, magistrados y ministros que contempla su reforma al Poder Judicial de la Federación.

La propuesta se suma a otras cuatro en las que el titular del Ejecutivo ha señalado que empleará los 20 mil millones de pesos con los que cuentan los fideicomisos del Poder Judicial, para, entre otras cosas, ayudar a damnificados por el huracán Otis de Acapulco y Coyuca de Benítez de octubre pasado, así como para la entrega de becas para niños pobres en educación básica, obras de infraestructura para los estados y para fondear el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar.

"Que aporte el Poder Judicial la mitad que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Que ellos ayuden, si es una reforma para que mejore el Poder Judicial, tienen 20 mil millones de pesos guardados y claro que alcanza hasta con menos de la mitad ahí está ese dinero para que no usen eso de pretexto, de excusa, cuánto va a costar, no, eso no es un gasto es una inversión".