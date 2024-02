AMLO niega que asesinato de buscadora de desaparecidos se relacione a su labor

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que el asesinato de la activista Angelita León, una de las líderes de buscadores de desaparecidos en la frontera con Estados Unidos, no se relaciona con su labor.

“Tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien, de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro, posiblemente, el motivo, pero no puedo hablar más", declaró.

El mandatario se refirió en su conferencia matutina al asesinato el jueves de la líder de la organización ‘Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate’, municipio de Baja California, estado con 2.660 personas no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Las primeras versiones de las autoridades locales, apuntaron a integrantes del crimen organizado que dispararon al rostro de la mujer en su salón de belleza, donde habían intentado secuestrarla.

López Obrador, quien no dio la identidad del presunto responsable, reconoció que la activista había recibido amenazas y había solicitado protección de las autoridades.

“El caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido, ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había ella manifestado tener amenazas, había recibido amenazas, incluso había hecho una solicitud acá con el Gobierno federal”, expresó.

El atentado refleja la violencia que afrontan las mujeres buscadoras de desaparecidos en México, donde hay 114.000 personas no localizadas, de acuerdo con la CNB, aunque el Gobierno de López Obrador trabaja en un nuevo censo que reduciría la cifra oficial.

Apenas en enero pasado, sujetos armados secuestraron y desaparecieron a Lorenza Cano, madre buscadora de desaparecidos que aún está ilocalizable, tras asesinar a su esposo y su hijo en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

Al menos tres madres buscadoras murieron asesinadas en 2023 y cinco en 2022, según el recuento de los medios y colectivos de familias de desaparecidos