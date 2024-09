AMLO dice que presidenta de SCJN 'está en su derecho' al presentar propuesta; reitera que se requiere reforma

Este lunes, el presidente López Obrador se refirió a la corrupción en el Poder Judicial para defender la reforma y declaró que la ministra presidenta Norma Piña “está en su derecho”.

“Sin embargo, es evidente, de dominio público, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México, se requiere que haya legalidad, estado de derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón”.

Reiteró que está podrido el Poder Judicial y aseguró que en su sexenio se avanzó en “limpiar” el Poder Legislativo, para luego mostrar un pañuelo blanco como representación del Congreso.

Manifestó que se acabaron los “negocios ilícitos al amparo del poder” en el Poder Legislativo y como terminó con el gasto que ejercía el Poder Ejecutivo, la reforma al Poder Judicial también se aplicará.

Hijos del presidente

El presidente López Obrador declaró que dos de sus hijos mayores no participarán en la política, pero Andrés Manuel López Beltrán si lo será, ya que buscará ser electo dentro de Morena.

Aseguró que "cada quien debe buscar su camino".

López Obrador declaró que “son libres”, agregando que el legado que pueda quedar es de la gente, “el motor del cambio es el pueblo, entonces no hay derecho a que nadie quiera apropiarse de lo que es de todos, no me pertenece lo que yo contribuí y no le pertenece a mis hijos y cada quien tiene que forjarse su propio destino, y así lo entienden ellos”.

El presidente López Obrador. (ARCHIVO)