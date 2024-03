AMLO descarta presentar denuncia por daños a puerta de Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presentar una denuncia por los daños ocasionados a una puerta de Palacio Nacional, luego de que un grupo de normalistas de Ayotzinapa usó como ariete una camioneta de la CFE para ingresar a la sede del Poder Ejecutivo.

"No habrá detenidos y le pedí, de manera respetuosa, a la FGR que no hiciera una investigación, es lo que quieren ellos".

En conferencia de prensa, en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria Tamaulipas, el Jefe del Ejecutivo dijo que no habrá denuncia y que si tengo información de quienes participaron la dará a conocer en la "mañanera".

"Hay bastantes imágenes, ahora la vida pública es más publica, no sé si sea cierto, pero ayer estaba viendo una foto de los estudiantes y no se sí sean estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos, no diré la marca para no hacer propaganda, pero tenis nuevecitos, quiero saber quién pompó, vamos a saber cómo estuvo".

Señaló que en el plantón de los padres de los normalistas había camiones y un día antes llegaron seis, "a ver si fueron secuestrados los camiones o quien pagó los camiones, esto no lo va a decir la gente de Guerrero y ahí vamos a ir conociendo la verdad, la verdad es lo que nos hace libres".

El presidente López Obrador aseguró que la puerta de madera del histórico inmueble será arreglada con a través de una "cooperación y será voluntario", de los servidores públicos para componer la puerta".