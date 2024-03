Amenazas nucleares de Putin: evaluando riesgos reales y su evolución

Hace poco Putin volvió a emplear las amenazas nucleares. No es, por supuesto, la primera vez que lo hace. A lo largo de estos años, una lectura ha sido que se trata únicamente de una guerra psicológica. Pero ha habido otro tipo de lecturas también, las cuales toman más en serio estas amenazas y han buscado encontrar en qué momentos el presidente ha considerado realmente la posibilidad de emplear dicho armamento.

La teoría dice que una guerra entre potencias nucleares es altamente improbable. El atacar a quien tiene capacidad de destruirme se vuelve una decisión no racional puesto que el resultado de una guerra así no sería la victoria sino el suicidio. El objetivo de tener armamento de ese tipo es, entonces, meramente disuasivo. Sin embargo, por lo que hay en juego en una guerra activa como la actual, esta serie de argumentos necesita someterse a un mayor escrutinio. Primero, por la vasta investigación (desde la economía conductual hasta la neurología) que existe acerca de la irracionalidad en la toma de decisiones. Segundo, por la posibilidad de que alguien, en el camino, encontrara motivos como para que un primer ataque nuclear sí tuviese justificaciones racionales. Por ejemplo, Ucrania no cuenta con bombas atómicas, y, por tanto, si ese país en específico fuese atacado nuclearmente por Rusia, tendríamos que evaluar hasta dónde y cómo sería defendida por sus aliados occidentales. Estos factores han producido un debate interno en Rusia que fue creciendo y alcanzó su pico hacia el verano del 2023.

En la medida en que Rusia había perdido posiciones y sus caminos para conseguir sus objetivos se agotaban, el uso de un arma nuclear táctica se volvía no sólo racional, sino necesaria, según argumentaban las posturas duras en Moscú.

No obstante, hoy estamos en otro contexto. La contraofensiva ucraniana del 2023, en lo general, fracasó. En contraste, Rusia logró recuperar la iniciativa de la guerra y en este punto amenaza a Ucrania desde al menos cinco frentes diferentes. Por tanto, el uso de la retórica nuclear hoy tiene que ser analizado desde una perspectiva diferente. No porque los riesgos de escalamiento no existan. Sin embargo, estos riesgos, bajo el contexto actual han disminuido. Es decir, Putin cuenta, militarmente, con muchas otras alternativas para conseguir los objetivos que se trazó originalmente, las cuales son mucho menos costosos para Rusia que el usar una bomba atómica.

Ello nos lleva entonces a insertar, una vez más, el discurso de Putin, dentro de una guerra psicológica y discursiva que sostiene con Occidente. El contexto de hoy incluye elementos como (a) el acceso formal por parte de Suecia a la OTAN, el cual sumado al de Finlandia el año pasado, alimenta la narrativa en Occidente de que Putin ha cometido enormes errores de cálculo y que está ocurriendo justo la expansión que ese presidente quería evitar, (b) la retórica de líderes como Macron en cuanto a desplegar tropas de la OTAN en Ucrania para impedir que Rusia siga avanzando en ese territorio, (c) las elecciones en EU, el sitio que Trump ocupa en las encuestas, y la visión internacional aislacionista que él y su base sostienen, entre otros más.

Considerando todo, entonces, podemos pensar que, al volver a recordar al mundo que Rusia es una potencia nuclear y que está lista para usar su armamento atómico, Putin habla a muchas audiencias (internas y externas) al mismo tiempo con un mensaje: aquellos que han llegado a sostener que Rusia puede ser derrotada tanto en Ucrania como en cualquier otro territorio, y que han trabajado y siguen trabajando en esa dirección, deben recalcular sus decisiones y deberían sentarse a negociar con Moscú, ahora sí, de manera seria.

X: @maurimm