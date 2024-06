Álvarez Máynez pide voto de confianza para Claudia Sheinbaum

En entrevista tras el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial, pidió un voto de confianza para la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

"Si la gente voto por ella, tiene el voto de confianza para conformar su gabinete su equipo de trabajo, no tengo una relación muy intensa con algunos, creo que el Dr. Juan Ramón De la Fuente tiene un buen expediente", dijo.

Asimismo, afirmó que una cosa es estar preparado y otra ejercer el cargo porque "ya me ha pasado varias veces pensar que personas iban a actuar de forma distinta", explicó.

"Yo voy a ser más de discutir ideas que de nombramientos", dijo Máynez.

Álvarez Máynez ante críticas de Enrique Alfaro

Jorge Álvarez Máynez aseguró que, aunque no coincide con las críticas que Enrique Alfaro lanzó sobre la nueva forma de hacer política de Movimiento Ciudadano (MC), respeta su opinión, su trayectoria y lo respalda por sus resultados como gobernador de Jalisco.

Así lo expresó en rueda de prensa después de su participación en el Consejo Nacional del partido naranja donde también aseguró que apostará por la conciliación, el diálogo y la apertura hacia los posicionamientos de Grupo Jalisco.

"Le agradezco que haya un tono de diálogo, de respeto, de reconocimiento mutuo a nuestras trayectorias. Yo lo he dicho, él siempre ha contado con mi respaldo político, estoy orgulloso del gobierno que hizo en Jalisco, creo que es un gobierno que deja resultados, que deja avances y me parece que no comparto, por supuesto, cada una de sus valoraciones, pero eso es natural en la política.

"Yo respeto las decisiones que él ha ido tomando y estoy seguro que he ganado o he hecho todo lo que está a mi alcance para tener su respeto también", declaró el excandidato presidencial naranja.

Jorge Álvarez Máynez reiteró que está abierto al diálogo y no descartó sostener un posible diálogo con el actual gobernador de Jalisco. También señaló que confía en los perfiles del grupo y refrendó su postura de unión entre los integrantes de MC.

"Yo he tenido siempre la disposición al diálogo con él, con todos los liderazgos políticos de Jalisco, con el propio Pablo Lemus, que es una persona a la que yo le referendo ese respaldo, con Juan José Frangie, que además de Verónica Delgadillo, son triunfos fundamentales para el futuro de Movimiento Ciudadano y creo que voy a seguir siendo una persona que se caracteriza por la conciliación, por el diálogo, por la apertura".