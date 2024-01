Alumnos entran en pánico por caída de árbol y suspenden clases en primaria de Torreón

Ayer se suspendieron las clases en la escuela primaria "José Ma. Morelos y Pavón" del fraccionamiento Morelos de Torreón, luego de las afectaciones que causaron los vientos que se registraron el pasado lunes.

La intensidad de las ráfagas derribó un árbol de raíces profundas que se encontraba a las afueras del plantel, causando destrozos a varios vehículos de vecinos y del propio personal docente. Además, se registraron daños a la banqueta, a postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la mufa de la primaria, por lo que se quedaron sin luz.

Ayer por la mañana se pudo observar una gran cantidad de ramas de diversos tamaños sobre la vialidad, así como a personal del ayuntamiento realizando maniobras para retirar otro árbol de gran tamaño que se encuentra al interior del plantel.

Emmanuel Rangel, maestro de la escuela, dijo que fue necesario evacuar a unos 170 niños y niñas de nivel preescolar y primaria. Indicó que desde ciclos escolares anteriores, habían solicitado el retiro de los árboles pero que no hubo respuesta.

NIÑOS ENTRAN EN PÁNICO

El lunes y debido a que también crujían los árboles del interior de la escuela, los menores entraron en pánico y empezaron a llorar. Cuando sucedieron los hechos, estaban en la hora del recreo.

"Era la hora del recreo pero cuando empezamos a escuchar el crujir del árbol que se cayó, parecía cámara lenta, los niños se dieron cuenta y empezó el caos. El árbol provocó que dos postes se cayeran y estaban haciendo corto. En el salón de clases, hubo un niño que me decía 'maestra, yo no me quiero morir'. La directora nos pidió de favor que le habláramos a los papás para que vinieran por ellos, los evacuamos por la parte trasera", narró la docente Cony Vázquez.