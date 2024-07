Alumnos de secundaria obtienen medallas de oro y plata en concurso de la República China

Alumnos de la escuela secundaria técnica No. 75 “Profr. Teodoro Aguilar Bermea” de Gómez Palacio obtuvieron medallas de oro y plata en la 55th World School Children’s Art Exhibition, un concurso internacional realizado por la Association For Education Through Art Republic of China (R.O.C.), ubicada en la República China de Taiwán.

Óscar Montalvo Cázares, de primer grado, se llevó la medalla de oro y Leonardo Vargas López, de segundo grado consiguió la medalla de plata.

El objetivo de dicha competencia es promover el entendimiento intercultural y la amistad entre las generaciones más jóvenes de distintos países del mundo a través de obras de arte. Además del oro y plata, la institución educativa consiguió mención honorífica en cinco obras.

Miguel Carretero de Santiago, maestro del plantel educativo en el turno vespertino, dijo que esta secundaria es la única en la región Lagunera que ha participado en tres ediciones consecutivas y la que a nivel nacional, ha obtenido más obras galardonadas con mención honorífica.

En la primera participación que tuvieron en este concurso, se adjudicaron una medalla de bronce y en la segunda, mención honorífica.

En este año, la convocatoria se abrió en enero y la secundaria envió 25 obras de artes físicas antes del 15 de abril a fin de que fueran evaluadas. Además de las medallas de oro y plata, cinco obras tuvieron mención honorífica. Los resultados se emitieron en recientes días y la exhibición internacional será el próximo 7 de agosto en la República China de Taiwán.

“La asociación se queda con los derechos de las obras de los alumnos, es decir, quedan resguardadas en el Museo de la asociación, en la República China de Taiwán. A partir del 10 de agosto, un servidor en una página que se llama Maestros de Artes va a publicar las obras que participaron en el concurso porque aún no tenemos los derechos de que se muestren esas obras hasta que pase la exhibición internacional”, explicó.

El maestro dijo que es una satisfacción muy grande tener a estudiantes tan brillantes y que los resultados obtenidos demuestran que en la Comarca Lagunera hay jóvenes con mucho talento. Carretero de Santiago consideró que hace falta más apoyo y mayor difusión sobre la participación de los alumnos en distintas competencias nacionales e internacionales