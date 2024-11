'Almacenados' llega a Torreón en la inauguración de la Fábrica de Arte

Doce años y más de 200 representaciones conforman la trayectoria en México de la obra teatral Almacenados. El montaje realizado por los hermanos Sergio y Fernando Bonilla, se presentará en Torreón los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, en el marco de la inauguración de la Fábrica de Arte, un nuevo espacio independiente que abonará a la escena cultural de la región.

La sinopsis de la obra, escrita por el dramaturgo catalán David Desola, es la siguiente: tras 29 años de laborar en un almacén, el señor Lino (Fernando Bonilla) será jubilado. Nin (Sergio Bonilla), un joven inexperto, será quien ocupe su lugar. Ambos pasarán cinco días en el almacén vacío, donde al parecer nunca pasa nada. Factores como la desesperación de la espera, el conflicto generacional.

En total, Almacenados tendrá cuatro funciones en Torreón. A las 19:30 y 21:30 horas el sábado 30 de noviembre, y a las 18:00 y 20:30 horas el domingo 1 de diciembre.

Para conocer más sobre esta pieza teatral, El Siglo conversó con los hermanos Bonilla vía telefónica. En primera instancia, Sergio Bonilla considera que la dramaturgia explora aristas más profundas que la propia transición generacional. Va más allá, dice, porque habla de la existencia humana.

“Es un planteamiento aparentemente sencillo. La anécdota es que es un hombre viejo que se está jubilando y llega un hombre joven a reemplazarlo y, en estos cinco días, tiene para instruirlo, para enseñarle el oficio, jubilarse e irse. Esa es la anécdota simple, pero nos vamos dando cuenta de que está en una empresa donde no sabe para quién trabaja ni tampoco para qué es el trabajo o a quién beneficio”.

Es así como se desenmascara un sinsentido que no sólo rebota en el trabajo, sino en la vida. Hay que preguntarse qué pieza, de qué engranaje se interpreta, hacia dónde se va.

“Evidentemente, rebota hacia casi cualquier trabajo, porque de pronto somos aprojusto esta pieza donde no sabemos si estamos viviendo para trabajar o trabajando para vivir. Todo esto envuelto en una comedia de muy buen gusto, a mi parecer, porque no tiene muchas pretensiones. No son textos rebuscados, son textos sencillos, pero muy profundos, que hacen reír al espectador”.

Por su parte, Fernando Bonilla concordó con que Almacenados, obra en un sólo acto y con aproximadamente hora y media de duración, posee una enorme virtud debido a su sencillez y su amplia diversidad de lecturas. Tal vez algún espectador podrá recibirla como una ingeniosa o divertida comedia, pero habrá otro que podrá percibir un poderoso concepto respecto al sentido de la vida o del trabajo, a la colectividad de dos obreros frente a un empresario que les paga sueldos ínfimos.

“Digamos que nos puntea a nuestro contexto social, político, el objetivo que tenemos como seres humanos, más allá de llevar sustento a nuestros hogares, a qué le estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra vida y también tiene un sentido cíclico de un personaje que va entrando y otro que va saliendo, a la vida y a la muerte, a la plenitud y a la decadencia”.

La Fábrica de Arte es un proyecto encabezado por la gestora cultural Karla Aguilera. Se ubica sobre la avenida Morelos, en uno de los locales comerciales del Hotel Río Nazas. Además de teatro, tiene contemplado albergar iniciativas de otras disciplinas como el cine, talleres, exposiciones, etcétera.

Tanto Sergio como Fernando Bonilla celebraron la creación de este espacio independiente, pues desde sus perspectivas es algo que siempre aportará al quehacer cultural y artístico de una comunidad.