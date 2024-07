'Alito' impone reelección en PRI

En una votación a mano alzada y con la ausencia de priistas destacados como Dulce María Sauri Riancho y Manlio Fabio Beltrones, más de 3 mil 200 delegados del PRI aprobaron reformas a los documentos básicos del partido que, entre otras cosas, permitirán a Alejandro Moreno Cárdenas buscar la reelección al frente de la dirigencia nacional por hasta ocho años más, y lo facultan para designar a los coordinadores parlamentarios del Congreso federal y de los congresos estatales.

Durante su 24 Asamblea Nacional Ordinaria, los priistas también avalaron modificar su declaración de principios para renunciar al ideario del neoliberalismo y en su lugar manifestarse en favor de los programas sociales.

En el evento, aprovecharon para vitorear a "Alito" Moreno, llamarlo "hombre valiente y de convicciones", y para arremeter contra los tricolores que han renunciado al partido, a quienes calificaron de traidores, cínicos y lacayos.

Entre ellos se encontraban priistas de Coahuila.

Alejandro Moreno aseguró que "se acabaron las vacas sagradas y los hampones en el PRI" e incluso denunció que en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial en 1994, hay priistas involucrados.

"Allá afuera estos que dicen que participaban en el PRI son una bola de cínicos, lacayos, y esquiroles al servicio del gobierno y sus intereses. Quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido, ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemexgate, hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI, no vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia y vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad", declaró.

Dijo que a partir de hoy el PRI impulsará el cambio más profundo del partido, que incluye ir contra quienes le fallen al mismo.

El dirigente nacional reconoció que los resultados de la elección del 2 de junio no les favorecieron y ahora el partido tricolor es la tercera fuerza política del país. Advirtió que el gobierno que está por iniciar "quiere un PRI sumiso, de rodillas, y que no defienda a las y los mexicanos. Desde aquí les decimos que no van a tener un partido a modo, van a tener un PRI firme, de pie, que defienda a las y los mexicanos", aseveró, mientras los asistentes coreaban "¡Alito, Alito!".

Aseguró que el PRI jamás apoyará ninguna reforma al Poder Judicial que pretenda menoscabar su independencia: "Mejorar el acceso a la justicia debe ser el objetivo principal de esa reforma y no una burda venganza para saciar los ánimos impositivos del gobierno".

"Alito" Moreno dijo que nunca un partido le dio a México los niveles de estabilidad y gobernabilidad que el PRI logró por muchas décadas, y recordó que fue el tricolor el que creó los programas de seguridad social, constituyó las instituciones educativas y el Infonavit además de nacionalizar la industria eléctrica, entre otras cosas.