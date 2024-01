Alistan 100 cambios en Gobierno estatal

Con el inicio de año, ya se preparan cambios en el Gobierno del Estado, tanto por el proceso electoral que está en curso, como porque se busca propiciar una mayor eficiencia en la administración pública.

"En los movimientos del Gobierno sí va a haber algunos o algunas, ya alrededor de tres, cuatro, del gabinete primario, van a tener que pedir licencia para salir a participar en sus partidos, primero en sus procesos internos", indicó el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Además, informó que también habrá otros cambios en varias áreas, incluyendo las financieras.

"Yo creo que voy a hacer un movimiento, un enroque, yo creo que alrededor de unos 100 movimientos. Yo se los comentaba, el primer año fue para observar todo y tener los hilos del gobierno, ya los tenemos. Y hoy hay personas que ya me funcionaron en el lugar, a lo que iban, lo que les pedí, entonces hoy veo los perfiles ya desde otro punto de vista y voy a hacer movimientos que nos permitan ser un gobierno más ágil, que sea menos burocrático, que pueda tener una respuesta mucho más rápida, que pueda ser más eficiente.Sobre todo en la parte financiera, que cuiden al gobierno de no cometer errores como los que se han cometido en el pasado para ir desde el principio teniendo una línea muy estructurada", estableció.

El gobernador reconoció que en esta primera parte del año ya se preparan cambios.

"Sí va a haber varios movimientos, yo lo he estado platicando, ya lo platiqué con todos los administrativos, con los de recursos humanos, con los abogados, para hacer un enroque. Y aparte los financieros, es bien importante estarlos moviendo para que no hagan vicios, porque luego pasa, espero que no pase conmigo pero siempre pasa, entonces es bueno hacer varios movimientos que permitan refrescar, que entren otras visiones y más este año".

"Este año yo requiero a mi equipo 100 por ciento concentrado, no se nos puede ir ni una sola empresa ni un solo proyecto porque alguien no llegó temprano a la reunión, porque alguien no hizo lo que tenía que hacer. Yo ya lo platiqué con todos, les dije: 'yo voy a ser implacable con todos, quien no cumpla las metas pues ni modo, se va'. Yo ya les di oportunidad de estar, quien no lo haga, pues alguien más lo tendrá que hacer porque no se nos puede ir ni un solo proyecto de cualquier tipo para Durango. Es nuestro año y tenemos que aprovecharlo", complementó.