Algodoneros cumple con tercera jornada

Con la incorporación del cátcher Dean Nevárez al campo de entrenamiento como novedad, ayer se desarrolló la tercera jornada en la Pretemporada de los Algodoneros del Unión Laguna, que se realiza en el estadio de la Revolución. Ya con la confirmación de los 13 juegos amistosos que sostendrán los Guindas en su etapa de preparación a partir del 20 de marzo, incluida la gira por territorio bajacaliforniano, los más de 35 peloteros que han reportado al momento a las prácticas, se vieron exigidos en el renglón físico durante la primera parte del entrenamiento del jueves. Los receptores reportaron desde temprana hora y un poco más tarde arribaron los lanzadores, para realizar otra jornada de trabajo arduo, con sesión de bullpen y práctica de bateo, según la posición de los peloteros, quienes se mostraron atentos a cada indicación del cuerpo técnico.

VIENE A GANAR

El zurdo venezolano, Rito Lugo, otra de las caras nuevas en el departamento de picheo de la escuadra lagunera para esta temporada, se mostró contento de ser parte del plantel y de tener su primera experiencia en el beisbol mexicano: “El año pasado pude checar la Serie del Rey en Venezuela, contento de que me haya contratado Unión Laguna, me le puse a la orden al mánager (José) Molina, al coach de picheo, les dije que lo que necesitaran iba a ayudar al equipo con tal de poner mi granito de arena para lograr esa meta que se quedó corta el año pasado”.

El nacido en Naiguata, Venezuela, quien firmó contrato con los Reales de Kansas City en 2018 y se mantuvo en Ligas Menores hasta 2023, muestra una total disposición para cubrir la responsabilidad que le asignen en el picheo de los laguneros: “Ya hablé con el coach de picheo y me dijo que mañana haría mi primera sesión de bullpen y, si Dios quiere, el 23 estaría lanzando mi primer juego de pretemporada, le dije que estaba a disposición como ellos me necesitaran para apoyar al equipo. Vengo de abrir en Invierno en mi país, me fue bien, en cualquier posición estaré disponible”.

28 AÑOSde edad, tiene el zurdo Rito Lugo, quien vivirá su primera experiencia en pelota mexicana.