Alfredo Castro da cátedra actoral en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Bajo una gran pantalla que mostraba la imagen del 39 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el reconocido actor chileno Alfredo Castro impartió este jueves su conferencia El deseo vigoroso de pensar otro cuerpo. La cita tuvo lugar en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan, Jalisco.

Castro estuvo acompañado por la programadora de festivales Diana Cadavid. En primera instancia, el maestro dio lectura a un texto que congregó a todo su pensamiento escénico, donde se propone la existencia de un tercer cuerpo entre el actor y el personaje.

Alfredo Castro compartió que su trabajo actoral desemboca del psicoanálisis, de la poesía y de la metáfora. Actuar opera en él como un mandato biológico. Se trata de un camino complicado, pues dijo que no le ha sido fácil entender el oficio; ha vivido en sus interpretaciones un estado metabólico.

Propuso que un personaje carece de lo que al actor le sobra y un actor carece de lo que a un personaje le sobra. En la verdadera actuación se trata de no actuar, de pensar en lugar de interpretar. “Cuando actúo es como si en realidad entrara a la vida”. Además, se tomó tiempo para citar al poeta Rilke: “La verdadera patria del hombre es la infancia”.

“En estas historias, en estas películas, en estos personajes que me ha correspondido pensar, más que interpretar, se manifestaron varios deseos: deseos de las guionistas, de los directores, directoras que yo debo de alguna manera satisfacer con la interpretación”.

Recordó que cuando era joven, se le dificultaba establecer una frontera entre la realidad y la ficción al trabajar sus personajes. Por ello la propuesta de pensar en el cuerpo del otro. “La realidad es aquello donde se fatiga la palabra”.

Agregó que al momento de realizar una escena siempre se plantea dos preguntas: ¿Cómo será esta escena en la realidad?, y ¿cómo esta escena, que han realizado diversos actores, podría hacerla de una manera distinta?

En ese tercer cuerpo manda la rebeldía, la desobediencia. Al dar la voz de acción, el actor se permite precipitarse al secreto, al abismo que se forma en el set.

Alfredo Castro pasa de ensayar, consideró que ensayar una expresión es matarla. ¿Desde dónde mira el mundo un actor?, se preguntó. Indicó que ha visto naufragar a actores y actrices por casarse con los métodos y no ser capaces de escuchar a sus cuerpos. Hay que preguntarle al cuerpo qué es lo que necesita.

Para el actor chileno, los personajes no son personajes, son seres humanos; al pensar en otro no se sabe qué puede emerger. El silencio, la mirada, desnudan el entorno.

“El miedo a la escena es un factor que me entusiasma mucho, porque de verdad me lanza a un territorio donde no se sabe qué va a suceder”.

Alfredo Castro, quien además recibe Premio Mayahuel Iberoamericano del FICG, concluyó con la idea de que las películas sí son capaces de transformar a las personas.