Alertan por extorsiones a unidades de transporte de mercancía en carretera Torreón-Saltillo

Desde esta semana, todos los vehículos de transporte de mercancía que van de La Laguna con rumbo a Monterrey han sido detenidos, a la altura de El Mimbre, y aunque tengan todos sus papeles en regla, deben aportar efectivo para poder continuar su camino.

Alfonso Montellano Villarreal, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, manifestó que esta situación ha causado mucha preocupación entre el sector industrial y han sido varios los empresarios que han sido afectados en sus unidades por estas presuntas extorsiones.

"Desconocemos exactamente qué autoridad es, el problema es que, aunque traigas todos tus papeles en regla, dígase certificados, cartas, reportes, sus licencias actualizadas, digitales, facturas y amparo en la mercancía que traes, te están pidiendo dinero en efectivo y se hace una fila enorme, lógicamente ellos se escudan en que lo están haciendo por protección, por el tema de transporte de alguna droga o alguna sustancia no permitida, pero en realidad es solamente la fachada, están extorsionando a todo el transportista que pasa por ahí y no te dejan continuar hasta que no les des algo", expuso.

Mencionó que la cámara ha recibido videos de diferentes empresarios, todos acusando que esta problemática ocurre en la carretera libre de Torreón a Saltillo, en el punto denominado El Mimbre, que se ubica antes de llegar a Paila.

"Nos genera una preocupación enorme esta situación y pedimos a la autoridad que actúe", comentó, "es un retén fijo y detienen a todos los transportistas, entonces todo el que pase por ahí va a ser sujeto de una revisión y el problema es que, aunque estés en regla, traigas toda tu documentación, de todos modos, como dicen ellos, te tienes que reportar".

Algunos casos han señalado que se les pidieron 2 mil pesos en efectivo, pero a otros más. Los choferes indican que al parecer es una corporación policiaca, pero no han identificado cuál sería. Mencionaron que se suelen realizar este tipo de operativos en diciembre por el aumento en la afluencia de unidades de transporte, pero esta vez iniciaron a mitad de noviembre.

En lo que corresponde a los traslados a Sinaloa, el empresario dijo que no se han tenido reportes de ningún incidente, aunque reconoció que los choferes sí tienen miedo e incertidumbre de transitar hacia aquella región.