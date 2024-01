Alertan a extremar cuidados en diabéticos

Ante las bajas temperaturas, el cuerpo puede presentar un desajuste en la salud de las personas, más con aquellas que presentan alguna enfermedad crónico degenerativa.

Es por eso que las autoridades de salud municipal han emitido una serie de recomendaciones con las que la población podrá evitar alguna complicación durante esta época.

Jorge Mario Galván Zermeño, titular de la dependencia, manifestó que es común que durante la temporada se descuide la dieta y se abandone la práctica de ejercicio, lo que puede causar cierto desbalance en los niveles de glucosa e hipertensión.

Refirió que los ciudadanos deben de continuar con sus actividades normales para que el mecanismo del cuerpo no lo resienta, por lo que se recomienda realizar actividades al interior y además aprovechar los días en que las condiciones climatológicas sean provechosas para poder realizar caminatas y estar activos, lo cual ayudará a estabilizar e inclusive mejorar los niveles de azúcar y cardiovasculares.

Agregó que es importante que la ingesta de alimentos sea lo mas apegado a lo que requiere el plato del buen comer, para poder mantenerse sanos.

"Se deben incluir alimentos como ensaladas y proteínas con un bajo contenido graso, esto no significa que las personas puedan elaborar platillos aburridos o que no sean ricos, si no que la intención es que se sepan nivelarlos".

Por otra parte, el funcionario dijo que el frío puede resecar la piel y provocar grietas, las cuales pueden complicarse e incluso infectarse, por ello sugirió hidratar la piel después del baño mientas aún está húmeda.

Respecto al cuidado de manos y pies, mencionó que es importante cubrir con calcetines y guantes gruesos para mantenerlos calientes y secos.

Una de las cosas que se deben tomar en cuenta de manera primordial es mantener el monitoreo en los niveles de azúcar en la sangre con regularidad y acudir con su médico de ser necesario, ya que le proporcionará el tratamiento adecuado.

Una de las recomendaciones que también emitió para esta temporada, es no automedicarse. Debido a que cada padecimiento es diferente, el medicamento debe de ser asignado por un profesional de la salud, ya que se corre un riesgo en caso de no ser el tratamiento adecuado, que incluso puede llevar hasta la muerte.

Finalmente, recomendó a los ciudadanos marcar al teléfono 8717 134 780, en caso de requerir alguna asesoría.