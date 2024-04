Alerta Xóchitl Gálvez por narcocampaña

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe investigar el acarreo en favor de Claudia Sheinbaum y determinar quién financia sus espectaculares, exigió ayer Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

En conferencia de prensa, la aspirante presidencial deslizó que no vaya a resultar que el crimen organizado paga la campaña de su opositora Claudia Sheinbaum.

"Ella dice que no sabe quién puso los espectaculares, pues que el INE investigue, no vaya a ser el narcotráfico en una de esas si no sabe quién los puso, o dinero público, porque no se ponen por obra del Espíritu Santo", acusó.

Gálvez recordó que durante la interna de Morena, el excanciller Marcelo Ebrard aseguró que se utilizó a la Servidores de la Nación y se usaron recursos públicos de la Secretaría del Bienestar para favorecer a la ex Jefa del Gobierno de la Ciudad de México.

"Todo México ve el acarreo que hacen con millones de pesos. Dice (Sheinbaum) que no sabe de dónde salieron los miles de espectaculares que puso en su pre-pre-pre-campaña. El propio Marcelo Ebrard denunció que usaban dinero de la Secretaría del Bienestar, no lo digo yo, lo dijo Marcelo Ebrard", enfatizó.

Gálvez, quien fue acusada por Morena ante el INE por usar el logotipo del instituto en una propuesta de espectaculares para una campaña contra el uso de los programas sociales, dijo que aceptará la sanción, en caso de que resuelva que tiene alguna responsabilidad.