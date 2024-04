Alejandra Iturralde plasma en pintura puntos de quiebre

Las artes la acompañaron desde muy pequeña. Lo recuerda bien: dibujaba, pintaba, creaba esculturas con plastilina. Se trataba de algo lúdico, de simplemente desatar la imaginación y dejar actuar a su cualidad. En ese entonces, Alejandra Iturralde ignoraba que aquello fortalecía un músculo artístico que le permitía conversar con el mundo.

Veía las cosas e intentaba rehacerlas a su modo. Comenzó a pintar personas, paisajes, cualquier elemento que se encontrara a su alrededor.

“Casi siempre eran pinturas que contaran una historia sobre lo que me había pasado o había visto en el día”.

Los años pasaron y llegó el momento de elegir la carrera profesional. Comenzó con Negocios Internacionales, una carrera administrativa que no le llenó el ojo. Luego cambió a Arquitectura, con el deseo de saciar su hambre plástica y acercarse a las bellas artes.

Pero al terminar la carrera, se percató de que poco a poco se alejaba del sendero artístico. Su paisaje se volvió gris, demasiado monótono, sumergido en proyectos industriales de construcción. Hasta que la docencia tocó a su puerta e ingresó a una universidad local, allí pudo leer sobre historia del arte, aprendió dibujo y diseño, algo que pudo reactivar su memoria.

“¡Esto era lo que yo quería! ¡Yo quería vivir de esto, de estar dibujando, de estar haciendo arte!”.

Luego de quedarse desempleada tras la pandemia, Alejandra Iturralde retomó los pinceles y decidió estudiar Artes Visuales en la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), actualmente va en sexto semestre.

EXPOSICIÓN

Gracias al apoyo de la maestra Alicia Serna, Alejandra Iturralde decidió trabajar en su exposición titulada ‘Punto de quiebre’, la cual fue inaugurada el pasado miércoles en la Galería de la Coordinación de la UAdeC, en Torreón.

“Esta exposición empezó como un ejercicio de observación. El primer cuadro que se destinó no fue hecho pensando en una exposición. Yo estaba en una clase de dibujo al natural, donde la modelo casualmente fue mi hermana. Y cuando hice su dibujo, en grafito, se veía muy triste y me dice mi hermana ‘¿a poco así me veo, así de triste?’. Entonces me di cuenta de que a la gente no le gusta verse triste, pero cuando lo veían desde fuera, como que empezaban a hacer una analogía de la situación y tendían a platicarme”.

A la artista le interesó capturar esos momentos de tristeza, desesperación y caos en sus modelos. Primero les tomaba fotografías y luego pasaba la imagen sobre el lienzo. La idea evolucionó y acudió a pedir fotografías donde las modelos (en muchas ocasiones sus propias amigas) se percibieran cansadas, deprimidas, en un momento crítico.

“Me empezaban a mandar fotos, pero con las fotos me empezaban a contar sus historias: ‘es que esta me la tomé cuando mi esposo estaba enfermo, estaba en una situación complicada’, ‘esta me la tomé cuando estaba en el trabajo y en la escuela, eran fechas de finales y no sabía qué hacer’, y así cada uno me contaba su historia”.

Aquella naturalidad la atrapó, se percató que era algo que quería mostrar. La parece increíble que una mujer resguarde una foto donde por alguna razón se percibía devastada: pensamientos intrusivos, intentos de suicidio, pero también cosas leves.

Alejandra Iturralde no se encasilla, en ‘Punto de quiebre’ trabaja con lienzos, óleos, dibujos a carboncillo y grafito, acrílicos, así como técnicas mixtas.

La exposición estará disponible hasta el próximo 15 de mayo.