Alcaldesa de Francisco I. Madero aclara descuentos y recorte en nómina a trabajadores municipales

Los descuentos que se hicieron a trabajadores y funcionarios del municipio de Francisco I. Madero fueron porque tenían gastos por comprobar, por viáticos que se les entregaron al asistir a alguna comisión y por qué solicitaron algún préstamo y el retraso en el pago de la nómina obedeció a un recorte por casi 2 millones de pesos en las participaciones, pero ya cubrieron los sueldos.

Lo anterior lo declaró la alcaldesa Darinka Guerra Arrieta, quien agregó que, ya se cuenta con el recurso para el pago de aguinaldos, ya que dijo sería ilegal no cumplir con esa prestación con los trabajadores, por lo que reiteró que ya se tiene contemplado “al cien por ciento”.

Incluso dijo que la revisión por parte de Recursos Humanos de aquellos que tienen gastos por comprobar continuará, pues como ya se sabe tienen que cerrar todo administrativamente, para que reciba el siguiente gobierno municipal.

“Yo hablé con la contadora y en algunos si hubo descuentos, por retardos, faltas y prestamos y me dice la contadora, en Recursos Humanos; ´te voy a pasar una relación de todos los adeudos’. Con algunos eran prestamos y otros gastos por comprobar y me dice la contadora; ‘ya para el 30 de diciembre debo de tener a la mayoría saldado”.

Y resaltó; “pues se hizo este desorden, tal vez hay confusión, a algunos se les aclaró y algunos dijeron que no tenían préstamos y se les pidió que pasaran a Recursos Humanos y les salió esto de tal fecha, a lo mejor desde el año uno y ya pues (dijeron) no me acordaba. Están en el proceso de aclaración y algunos están molestos, en esos descuentos si incluyeron a regidores, incluso yo también estoy cumpliendo con un adeudo, no es uy grande y pues ahí está en el sistema”.

Con relación a los funcionarios que no comprobaron gastos de viáticos que les entregaron mencionó: “tenemos esa mala costumbre, porque a mi también se me descontó y solicitan viáticos y a la hora de comprobar, salen con que yo se lo le di los tickets y ahí es donde se hace el problema. Fue un ajuste de gastos que ellos hicieron y en estos tres años, pues alguien ha salido y digo gastos por comprobar casi tenía la mayoría de; gasolina, comida y todo eso”.

Guerra Arrieta dijo que, además el cierre de año ninguna administración está ajena a registrar problemas de liquidez, ya que están al límite del presupuesto y son los últimos recursos de las participaciones que se les depositan y en este caso se les hizo la transferencia el “mero día”, por lo que hasta ese momento se enteraron que les recortaron casi 2 millones de pesos, por lo que hubo retrasos en el pago nómina, pero aseguró que se les depositó primero a una parte y luego a los otros.

“Tuvimos un recorte y no es control de nosotros, pero igual nos afecta, tuvimos un recorte de casi 2 millones de pesos y pues ahí vimos la manera de maniobrar. El recurso te cae ese mero día y es donde te das cuenta que hubo un recorte y pues se alargó ese día que fue viernes, pero nada fuera de la ley y el sábado que fue el día 30 y teníamos hasta el sábado para pagar y se pagó”

La presidenta municipal de Francisco I. Madero expresó que hay departamentos que ya se están cerrando; por ejemplo las bibliotecas que están a cargo del Departamento Bienestar y aunque algunas pertenecen al estado, se concentraron en la una sola biblioteca, pero también hay departamentos grandes como; el mismo Bienestar en donde ya se no se están autorizando apoyos, por que ya no hay recursos para hacerlo, pero hay otros como las tres Clínicas de Salud a quienes se les debe de dejar un “colchoncito” debido a que necesitan insumos o medicamentos para seguir ofreciendo el servicio.

En la misma situación están Seguridad Publica, Protección Civil o Bomberos a quienes se les debe de proveer gasolina, ya que ellos no deben detener sus tareas, además en diciembre es el mes con mayor actividad para el personal de esos departamentos.

“Todavía queda este mes para los ajustes, aunque la mayoría quedó aclarado, digo no era como que la millonada, se debían piquitos que se les iban descontando, por eso algunos decían, a mi me descontaron 500 a mi mil, de hecho a los que menos ganan no era la intensión afectarlos, por que no se les podía quitar todo el sueldo y se les hace la proporción de manera que no les afecte y se les está haciendo una revisión y a todos se les está dando la atención, tanto en Recursos Humanos y aquí también vienen”.

Dijo que lamentaba mucho las incomodidades, el enojo de aquellos que se vieron afectados por esa situación; “si lo sentimos como administración tratamos de que en estas últimas quincenas ya no pase, trataremos regular y ordenar, para que no se vean afectados y más porque ya son las fiestas y ya nos estamos organizando desde ya”.