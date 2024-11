Alcalde de Monclova invita a obreros de AHMSA a mantener la calma

Después de señalar que no hay radicalización en la postura de los grupos de obreros de AHMSA por la sentencia de quiebra, el alcalde de Monclova, Mario Alberto Dávila Delgado, hizo un llamado a los ex trabajadores de la siderúrgica a mantenerse, como hasta ahora, dentro de los marcos del respeto y el diálogo para defender sus derechos laborales.

El alcalde de Monclova, Mario Alberto Dávila Delgado, hizo un llamado a los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) a mantenerse en una postura de respeto y diálogo.

Aseguró que no existen indicios de radicalización en las manifestaciones de los grupos de obreros, pese a la reciente sentencia de quiebra de la siderúrgica.

Dávila Delgado enfatizó que la defensa de los derechos laborales debe continuar en el marco de la legalidad. Explicó que el Ayuntamiento está abierto a dialogar con los trabajadores para apoyarlos en todo lo que permita la competencia de la administración municipal.

Apoyo municipal ante situación laboral en AHMSA

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles declaró en quiebra a AHMSA, lo que implica la designación de un síndico que se encargará de la valoración y venta de la empresa.

Los recursos obtenidos se destinarán en primer lugar al pago de derechos laborales pendientes, y posteriormente a cubrir deudas con los acreedores de la empresa.

Dávila Delgado pidió a los ex trabajadores de la siderúrgica no adelantar escenarios negativos que aún no se han dado, subrayando que hasta ahora no se han registrado incidentes sociales adversos relacionados con las acciones de los obreros.

La administración municipal de Monclova mantiene su disposición de colaborar con los trabajadores de AHMSA en todo lo que esté en su ámbito de competencia, ratificando su compromiso con la estabilidad social y el apoyo a la defensa de sus derechos laborales.

Con este llamado al diálogo y respeto, el alcalde busca evitar confrontaciones y sostiene que el municipio será un aliado para los trabajadores en este proceso de recuperación de sus derechos