Alcalde de Madero acusa 'bullyng político'

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Avalos dijo que han recibido “bullying político” y que en los casi seis años que lleva de administración, el Estado no le ha apoyado con equipo para la Policía Municipal, por lo que consideró que no tienen caso formar parte del Mando Único, e insistió en que al imponer a un director de la corporación de viola la ley.

“La realidad de las cosas es que desafortunadamente hemos sufrido bullying político, podemos decir muchas cosas y del Mando Único, que tenga un director de la policía estatal a cargo del municipio y aparte de eso no viene la ley, y que no me doten de ningún tipo, no nos han apoyado con nada, entonces no tienen caso estar”, enfatizó el edil, quien estuvo como invitado, hace unos días a una rueda de prensa en la ciudad de Torreón.

Agregó que la federación entrega una partida en el presupuesto para el rubro de seguridad al estado y este a su vez debe repartirlo equitativamente a los municipios, de acuerdo al número de población e insistió que hasta ahora, “en Madero no lo hemos visto”.

Agregó que, en la permanencia del municipio de Madero, en el modelo de seguridad, el cual incluso se ha puesto como ejemplo a nivel nacional, depende de varios factores; la plática que sostenga con el Secretario de Seguridad, Federico Fernández Montañez, incluso se tiene planeado que los alcaldes entrantes de Madero y Viesca, puedan solicitar a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad a nivel federal el apoyo para que se designe a un militar.

Con relación al funcionamiento de la Policía Municipal, Ávalos Rodríguez afirmó que actualmente se cuenta con 40 elementos, ya que si se han estado integrando, aunque reconoció que todavía no se han enviado a los exámenes de control y confianza, por lo que trabajan como civiles.

Agregó que si se tiene la coordinación con la Policía Estatal, Fiscalía y Guardia Nacional, ya que la coordinación en las acciones de vigilancia continúan, eso si está contemplado en la ley, incluso dijo que le parece muy bueno el blindaje que, anunció la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en algunos puntos de la Laguna, entre ellos Madero, de pero repitió que la designación del director de la Policía Municipal, es una facultad exclusivamente de alcalde y el Cabildo.

Afirmó que en Madero no son tan altos los índices delictivos, a diferencia de otros municipios de la región y aceptó que ha habido intentos de delincuentes del lado de Durango, meterse a Madero, pero los mejores aliados son los ciudadanos, ya que ellos son los que avisan y se toman las medidas pertinentes.

“En Madero podrán decir misa pero es de los municipios más seguros de todo el estado y aun que hemos tenido algunos intentos de entrar, pero nos hemos coordinado con todas las instancias y hemos trabajado en todos los límites y nunca hemos tenido en mis casi seis años, un evento complejo, porque le apostamos el tema de la justicia de proximidad social, esto te genera que la gente tenga confianza y que te diga a ti policía que anda por aquí, alguna vez hemos tenido intentos (de delincuentes) de zonas de lado Durango, pero la gente luego, luego informa, porque cuando hay confianza de la ciudadanía hacia la policía se dan ese tipo de cosas y cuándo no entran por todos lados y no te informan”