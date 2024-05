Alarman enfermedades transmitidas por garrapatas

El problema de las enfermedades transmitidas por las garrapatas es alarmante en la Comarca Lagunera y está asociado a distintos factores como la proliferación de perros callejeros que son potenciales reservorios, el cambio climático que favorece la abundancia de dichos vectores y el crecimiento de la mancha urbana. Cada vez se ocupan más nichos naturales y se incrementa la interacción del hombre con la fauna silvestre.

"Todo esto es lo que ha traído que aparezcan nuevas enfermedades transmitidas por garrapata en la región. En nuestras investigaciones hemos visto enfermedades emergentes, enfermedades que no se consideraba que existían en la Comarca Lagunera.

Nosotros, por medio de la secuenciación masiva de siguiente generación que es la metagenómica o la metabarcoding, hemos encontrado que sí existen otras enfermedades, por ejemplo la enfermedad de Lyme, antes se decía que no existía en la región y nosotros la hemos detectado, así como diferentes tipos de Ehrlichias (chaffeensis, muris, canis, ewingii), inclusive una que no ha sido reportada aquí en México, también ya la encontramos, todavía no sale el artículo científico, estamos seleccionando la revista y va a salir este año", declaró Sergio Iván Barraza Guerrero, maestro investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

El médico veterinario dijo que de 2019 a la fecha han hecho trabajos de campo en Torreón, Matamoros, Tlahualilo, Nazas, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Ceballos y Bermejillo. Ha participado la Narro, la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED y la Universidad Autónoma de Chapingo y la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA) de Bermejillo.

Mencionó que por medio de la secuenciación masiva, no han detectado la rickettsia rickettsii, agente etológico de la fiebre manchada de las Montañas Rocosas y que se presume que ha sido la causante de los fallecimientos que se han registrado en los últimos años en La Laguna.

"Nosotros hemos encontrado otras cosas, que pueden ser otras bacterias, otras enfermedades, otros agentes etiológicos los que están causando la mortalidad aquí en la región Lagunera. Hemos encontrado Anaplasma marginale, Anaplasma platys, Ehrlichias y en una muy alta abundancia Coxiella burnetii, causante de la fiebre Q.

Entonces hemos encontrado otro tipo de agentes etiológicos en una muy alta abundancia, no nada más en la misma garrapata en sí, sino también en los hospedadores de las garrapatas, hemos hecho análisis sanguíneos con perros, con personas que estuvieron expuestas a picadura de garrapata, con bovinos, con caprinos, con la tortuga del Bolsón, una especie en peligro de extinción endémica del Desierto Chihuahuense, de la Reserva de la Biósfera de Mapimí", dijo.

Citó como ejemplo que la virulencia de la Ehrlichia, se presume que es menor a la de la rickettsia rickettsii, motivo por el cual, el sector salud se enfoca más en tratar de diagnosticar esta última por medio de tecnologías moleculares precisas "en lugar de tratar de ver si existe otro agente patógeno en las personas que están ya con síntomas de enfermedad".

Barraza Guerrero, agregó que hay un vacío del conocimiento en el cual los investigadores tienen que seguir explorando para seguir evaluando si es tanta la incidencia de rickettsia rickettsii en la región o si las personas se están enfermando por otros agentes etiológicos. Declaró que en muchas ocasiones, el tema de los recursos los limita a continuar con los muestreos, por lo que es necesaria la coordinación con los gobiernos municipales y estatales para continuar con las investigaciones y con acciones preventivas en las zonas consideradas de alto riesgo.

El investigador está adscrito al departamento de Seguridad e Higiene de la coordinación regional de Ciencia Animal de la Narro; tiene maestría en Biodiversidad y Ecología por la UJED.

Sergio Barraza, maestro investigador de UAAAN, es doctor en Recursos Naturales y Medio Ambiente de zonas áridas