Al menos cinco parques industriales están en construcción en La Laguna de Durango

En construcción al menos cinco parques industriales con inversión privada, que deberán levantar naves especulativas para la llegada de más empresas a la región, informó Arturo Ortiz Galán, subsecretario de Desarrollo Económico en La Laguna de Durango.

"Ya hay muchos empresarios, dueños de tierras, que están invirtiendo en desarrollar naves industriales, que es lo que nos faltaba", comentó. Mencionó que las inversiones no podían llegar a La Laguna porque no se tenían los espacios industriales listos, sino únicamente terrenos y los empresarios que deseaban instalarse no esperan, pues las inversiones llevan prisa y no aguardan de 12 a 18 meses hasta que esté lista la nave.

"Casos específicos como Sensata, como una armadura, que requieren a la medida sus naves, con ciertas especificaciones, ahí sí se pueden esperar", indicó.

Señaló que está por inaugurarse el parque Industrial Simsa en Gómez Palacio. Refirió que La Encantada actualmente está totalmente lleno, sólo le resta una reserva para habitacional, por lo que ya buscan opciones de terrenos en Gómez Palacio para una segunda Encantada, que se trata de un ecosistema, porque tiene espacio comercial, industrial y habitacional.

Aquí son 55 hectáreas, todas firmadas ya con empresas.

Por otra parte, el funcionario mencionó que las inversiones que se anunciaron al regreso del gobierno de Durango de China, donde se tienen firmadas 31 inversiones para el estado y 17 serían para La Laguna.

Indicó que esta semana se inauguró Yura Mapimí, una planta de arneses que beneficiará a la gente de este municipio con 800 empleos. Otra similar de Yura, pero de cableados eléctricos y arneses, en Lerdo, con 900 empleos directos. En Tlahualilo, Major League Industries, que es automotriz, ofrecerá 1,500 empleos formales.

Indicó que se inaugurarán dos empresas más, una de ellas es de carrotanques, de Ferromex, en Gómez Palacio. También se recorrerá Sensata, la empresa de semiconductores que requiere 3,140 empleos bien pagados, la mayoría de ellos técnicos.