Al Larguero

Si la fe es como un salto al vacío, la ansiedad está ligada a nuestra libertad y responsabilidad, es un aspecto esencial del ser humano y no es nada que nos sea posible evitar, porque esa ansiedad, lo queramos o no, es parte de nosotros, aunque nos ayuda a darnos cuenta de que siempre vivimos una vida precaria y contingente.

En sus narraciones mira normalidad mezclada con ficción. La gente lagunera esperó el domingo con su ilusión crecida, con sonrisas de esperanza y se fijó en la casona de Xolos para quedar decepcionados de nuevo, pese a que el cabezazo de Lozano daba espacio para creer, pero Juan Carlos Osorio afiló su colmillo colombiano y ordenó a sus rojos que superaron a Santos con un planteamiento que fue debilitando líneas verdes, hasta que Núñez midió mal el pelotazo para que Max Quintero enfriara a Acevedo y 1-1.

Santiago Núñez dejó a su equipo con diez hombres por su expulsión (justa) pues hizo una entrada agresiva sobre Christian Rivera, de esas que luego los protagónicos mencionan como “llegué tarde”. Así, los rojos se apoderaron del juego que completaron el 3-1 con tantos de Zúñiga y Alvarez. Osorio debutó a un chico de 15 años de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llamado Gilberto Mora. Ambriz también hizo lo propio y puso a Geovanni Pérez y Luis Gutiérrez de la cantera local.

El mal paso, está claro, ya se convirtió en crisis, porque ahora, de quince puntos disputados sólo tiene uno y el sábado estarán en otra visita peligrosa en la cancha del León. Macías y Aquino siempre están lesionados y en general este plantel no brinda alegrías a su gente. Se podrá decir lo que gusten y quieran, pero la realidad de esto, es que el futbol solamente pasa por los jugadores, pues su maravillosa afición, los medios, los dirigentes y los técnicos, acompañamos.

No son narraciones melancólicas de la vieja historia, sino un perfil de los nadies y de las nadas. Entusiasmados por la crónica y notas de Aarón Arguijo fuimos apostando por nuestros guindas del Unión Laguna pero Laredo tuvo mayor consistencia y regularidad, para dejarnos suspirando, eliminados en cinco juegos y no porque seamos hombres taciturnos enamorados del ayer, sino porque fue imposible recorrer la ruta que nos separa de la siguiente meta. Nate Antone, Sam Bordner y Arnaldo Hernández nos llevaron con sus brazos a la búsqueda de lo que nunca existió.

Así, ¿cómo bajar la ansiedad de golpe?. Nuestra mente ilusionada crea, inventa todo lo que se percibe, aunque la realidad no es lo que creemos que es, esa visión está condicionada por las definiciones que les damos. Muchos culpan al mánager José Molina, pero si vemos los números en general, ha hecho un buen trabajo.

Hay gente que tiene sospechas de cosas que pasan, como si vinieran de otra dimensión. Quien observa tiene la libertad del anonimato y la actitud del espía. Aunque la ventana del presente sea la misma, no todos los que se asoman ven las mismas cosas; la vista depende de la mirada.

UL está fuera y Santos Laguna viaja en la ruta de la encrucijada y es hasta necio buscar culpables, todos hemos visto lo que ha sucedido.

Lo que necesitamos ahora no es el control de las emociones, que éstas llegan sin avisarnos, sino el dotarnos de una personalidad rabiosa, rebelde e irreverente, como si fuera una potencia especial, puesto que la realidad no se ajusta a nuestras fantasías, por factores que no dependen de las ilusiones y porque está claro que estamos queriendo escapar para ver el otro lado del espejo.