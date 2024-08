Al Larguero

Orson Welles (1915-1985) siempre será “El ciudadano Kane” como igual Charlton Heston (1923-2008) es “Ben Hur”. Por toda la vida, con su imagen natural Gary Cooper (1901-1961) será Will Cane, el valiente sheriff de “Solo ante el peligro” (1952) la famosa cinta de Fred Zinemann (19071997) el director polaco que ganó cuatro premios Oscar. Cooper fue un ranchero de Montana que desde niño arreaba ganado, laceaba y montaba.

Los westerns, eran a su medida. De esa misma talla es Ignacio Ambriz Espinosa (CDMX 1965) que no actúa con vaqueros pero que se crió en el barrio bravo y está en el futbol desde niño, fue creciendo y se incrustó como astro del Necaxa, la selección nacional y fue accediendo a la dirección de equipos y ha pasado por los mejores equipos hasta llegar a Santos, donde hoy le toca sufrir, perseverar y trabajar como un buey, porque su grupo está metido en un hoyo y solamente saldrá con una ducha de heroicidad. Cuando los valores originales se van quedando en el camino, cuando la condición humana con toda su épica entra en el plano de los fantasmas que buscan redención, como igual el torero que rueda, corneado, por la arena con lágrimas gruesas y manos temblorosas, como el diablo que es botado de su papel sustancial con rezos, el hombre encuentra su camino y elude las espinas, los campos minados que pueblan el camino.

Y todo porque además de laburo, tiene mucha fé. De seguir los frentazos, lo más fácil para lavar sus manos de Herodes santistas sería cesar a su DT, lo cual sería injusto. Ambriz se ha rifado con las ausencias de Campos, Cervantes, Gorriarán y Brunetta, Con los extranjeros que le trajeron, que no compiten ni funcionan en la cancha porque Fagúndez, Sordo y el españolito no aparecen.

Si acaso Lozano repunta con Amione y Núñez y con tan escaso parque es difícil, pues Macías no está en forma y de doce puntos solo se obtuvo uno. Ambriz, desde luego, no es Gary Cooper pero ambos juegan el papel de Will Cane, aunque a Cooper le toca casarse en la cinta con Grace Kelly (1929-1982) mientras que a Nacho le toca lidiar con una afición molesta y exigente, cargar con la derrota de Legues Cup y regresar a casa para recoger todos los virios rotos, donde le espera mucha gente con inteligencia demoledora para juzgar a los otros, como los forajidos que intentaron acabar con Cane pero los redujo con su certero revolver y una valentía a prueba de todo. Vive el tiempo de la gran misión. Hay jugadores que deben modificar su panorama.

Chicos como Aldo López, que por fin pasó del medio campo, conoció lo que es el área, llegó al punto penal, acomodó la pelota y falló su disparo que sentenció la serie en USA y obligó al regreso sombrío.

Debe entender que con Aquino siempre lastimado y Cervantes fuera, vive su gran oportunidad para ser un jugador de primera división fijo pero necesita de irrumpir con más riesgo y trabajar al doble.

La liga MX en general parece un tema de un pensamiento literario sofisticado, con un material lingüístico retórico e ideológico, donde el negocio está por encima de la corriente que rebase hacia el desarrollo deportivo, con medios que avasallan hacia inducciones que van desde inventar un ambiente espectacular y colorido que no existe, hasta la invasión de narradores y escritores que parece que se manejan con piloto automático, pues vivimos en tiempos cursis, que orillan a que la afición en general los mire con desgano, cuando lo valiente y exultante debe perdurar por siempre.