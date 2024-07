Al Larguero

En este tiempo de esperanzas y tensiones, hay quienes buscan redescubrirse en el tramo final, como el querido y viejo amigo Roberto Robledo, lagunero orgulloso de serlo, pero con alma de aventura y de servicio. Se enroló en la CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) con asiento en Rafah, Gaza. Vive y trabaja en pleno conflicto de guerra. Lo hace en honor a su abuela palestina. Sólo Dios sabe cómo, pudo entregar una carta a gente que la envió ya desde Europa.

Su contenido no parece el de un hombre en la batalla, sino de alguien que sólo circula con pasión y celeridad, con escenas de un realismo circunstancial, pero con ilusiones que llegan desde el infierno y que van de lo sutil a lo evasivo, a lo inseguro y hasta muestran un poco de timidez.

“Entre bombas y balas, si uno tiene por delante la voluntad de servir al pueblo que sufre esta lluvia de plomo, se olvida de su propia seguridad y con la fé de ayudar y ser de utilidad, se va creando una especie de escudo que protege, porque Dios está conmigo.

En algunos momentos de descanso pienso en la familia, los amigos, la tierra y claro, nuestro querido Santos Laguna” He sabido que ahora los dirige Nacho Ambriz, que me parece un técnico capacitado que fue un gran jugador y que ha conducido conjuntos importantes, además se fogueó bastante con Javier Aguirre en España. Lo bueno es que tiene una plantilla importante y aunque tengo varios años sin poder verlos, por mi estancia en el medio oriente, primero en Siria y ahora en Palestina, creo que harán gran grupo, aunque pienso que jamás debieron dejar ir a Mr. Almada, el técnico ideal.

Yo, como aficionado, hago conjeturas y supongo alineaciones propias de mi ilusión y de una imaginación que huele al amor por esos colores verde y blanco a rayas horizontales. Para empezar creo que con Marchesín y Acevedo tienen a dos de los arqueros más diestros del circuito. Carlitos es jugador de selección nacional si logra sacudirse de fantasmas de lesiones que lo han detenido. La defensa encabezada por el argentino Izquierdoz me apasiona, porque con JorgeSánchezporderechayCamposporlaizquierdatenemos dos carrileros de impacto.

Yo pondría a Arteagacomocentral,porqueantelasalidadeCampospuede cubrir bien los espacios que se presenten. Además Jesús Angulo puede quedar como suplente y aprovechará pues puede ser central o lateral. El medio campoes de ensueño,seguramente lomejorde laliga,con el pivote Alan Cervantes haciendo una doble contención con Fernando Gorriarán.

Luego, los dos talentosos y realizadores, el chileno Diego Valdés y el argentino Juan Francisco Brunetta. Creativos y goleadores, seguramente que serán ídolos de nuestra gente, como si los estuviera viendo ahora mismo. Adelante, no me decido si al polivalente Carlos Darwin que es figura en todo el frente de ataque, haciendo pareja con el explosivo y definidor Cabecita Rodríguez, aunque también me inquieta la idea de colocar a Uriel Antuna por derecha. Pero bien, quien decide no es mi sana imaginación, sino el técnico Ambriz, que debe estar ilusionado, como todos con este gran grupo.

No espero respuesta, amigo querido, porque en estos lugares sólo llegan balas, hambre, bombas y dolor, pero te deseo lo mejor y saludo a mi gente en la mejor tierra del mundo, la nuestra. Me asalta una duda y te la dejo como despedida, hermano. ¿Qué tal si Irarragorri y Elizalde venden dos o tres de estos chicos? Creo que no, porque les interesa lo deportivo por encima de lo comercial. Habría millones de dólares a cambio de una declive deportiva. Adiós.