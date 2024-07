Al Larguero

No todo es futbol, el mundo tiene personajes cuyo valor artístico y personalidad rebasan a millares y no todo es condicionado por las creencias, sino por una energía intelectual que se mueve al hilo de las circunstancias, como Ernest Hemnigway (1899-1961) escritor maravilla, aventurero en mundos de guerra, bebedor, cazador, taurino, pescador, periodista de muy alto perfil que ganó el premio Pulitzer en 1953 y el Nobel en 1954. Escribía de pié y dejó frases lapidarias como: “Es tonto no tener esperanzas y es un pecado no pensar”.

En la guerra civil española se encontró con el talentoso e histórico fotógrafo Robert Capra (1913-1954) que nació como André Friedman en Hungría, pero consiguió la portada del famoso LIFE, el magazine más importante del mundo. Hemnigway se hizo famoso con su novela “Por quien doblan las campanas” de tema del conflicto español y se hizo película con Gary Cooper (19011961) en el papel estelar.

Capra lo fotos increíbles también en el desembarco de Normandía. Ellos dejaron un legado visual y literario pero crearon también una atmósfera particular porque estuvieron en “el instante decisivo” de los hechos. Se ligan da alguna manera al que deja España ganando la Eurocopa y Rodri, Cucurella, Unai, Nico Williams, Laporte, Le Normand, Carvajal, Fabián, Merino, Dani Olmo, Morata, Oyarzábal, Morata y compañía se unen a los legendarios campeones hispanos de 1964 que doblaron a la URSS 2-1 con Zoco, Iribar, Rivilla, Olivella, Calleja, Fusté, Villa, Amancio, Pereda, Marcelino, Lapetra.

Todos con un derroche de vigor y valor. La mística de ellos fue no afinar el radar en el pasado, sino en el mundo que les toca vivir, porque como decía Hemnigway “la naturaleza no es sólo lo visible a los ojos, también son las imágenes interiores del alma”, y ahí no es solamente el futbol, sino también corazones recargados de un fervor extra, de una ansiedad que no cabe en el pecho; mientras, los ingleses carecieron de ello y les faltaron certezas.

Los rojos tuvieron control de pensamientos, conciencias y sueños. Nadie puede fabricar un medio ideal con medias verdades y el caos de Miami fue una vergüenza para CONMEBOL, que a su vez tira la responsabilidad a los capos locales.

La realidad es una sola y ante el Mundial de 2026 habrán de cambiar muchas cosas, aunque nunca el carácter latino de colombianos y argentinos que invadieron los sitios de acceso y retrasaron el partido, ese donde la tropa de Scaloni tuvo el flechazo del destino con Lautaro que confió en su magia propia.

Existe una confluencia entre lo que uno espera de la vida y lo que la vida espera de uno y “parece que poder engañar es indicativo de inteligencia.

Sin embargo, querer engañar es indudablemente indicativo de maldad o debilidad” decía René Descartes (1596-1650) acertadamente.

Hoy en día, las palabras han perdido libertad y se rigen por lo que dicta el poder. Capra murió pisando una mina en la guerra de Vietnam.

Hemnigway se voló la cabeza con su escopeta de doble cañón Boss calibre 12. Cerraron su vida porque tal vez habían vivido ya demasiadas emociones.

Se sumergieron en la realidad como quien se sumerge en el ficción, y de esa forma dejaron un legado que hoy mismo es actual. El futbol, aunque tiene protagonistas que de pronto se convierten en superhéroes, sólo son como agua de río que corre bajo el puente, igual que todos los humanos, a quienes nos corresponde mirarlos como águilas que tocan el cielo.