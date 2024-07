Al Larguero

Entre los mil ojos que esconde la noche, uno ubica personajes atractivos que enseñan y que hacen superar el choque generacional e ideológico, porque leer te lleva a mundos y personas afines, a espíritus que te ayudan a vivir y respirar mejor, a reducir el estrés y conocer hoy a Slavoj Zizek (75), filósofo esloveno, psicoanalista radicado en Londres, que hoy mismo sostiene la teoría de que el Siglo XXI es el siglo de la melancolía. ¿No será de la nostalgia? Es de ambos factores. La gente del pueblo, lo que busca es sobrevivir y si puede, abre un acceso a la felicidad y para ello escoge al futbol pero éste se empeña cada vez más, en oscurecer sus virtudes, en destemplar los sonidos de las ilusiones, porque se ha vuelto previsible y desesperante. Con ello toda nuestra gente va perdiendo el sentimiento de pertenencia y desde luego, la identidad colectiva. El arranque de la MX vino cargado de dudas que atormentan y si uno mira tv ya no se sabe si por costumbre o por falta de un buen libro, observa que a los equipos regios se les cuida, porque le dan un penal a Tigres sin serlo y en Pachuca, el central Ismael López deja sin sancionar un empujón de Medina a Israel Luna en el área. Si Rondón hubiese estado, los mataba a goles.

Zizek nos dice que la masa está siempre en búsqueda de certezas, estabilidad y bienestar pero todo lo modifica el futbol. El viernes apenas en Puebla, después de 90 minutos de bostezos, vino un centro de la derecha al área santista que pasó largo y al que acometió Ismael Govea peor que cualquier muchacho del llano. Perdió de vista la pelota y la tocó. Penal y derrota de último minuto. En Govea es reinicidente. Su despeje fallido es impropio para un jugador de primera división.

Es una vuelta a lo mismo. El españolito va llegando y el otro está en duda, Quiñones sigue lesionado y Fagúndez no aparece. Sordo es como un vigía por la derecha, va y viene pero no compite, al igual que Muñoz tan falto de puntería. Lo que terminaría de liquidar la paciencia de Ambriz será si dejan ir a Cervantes, el único pivote que tiene en medio campo. No es de dudarse porque ya sabemos todos que el mercantilismo en Santos, privilegia más que lo deportivo.

Es claro que a nuestro futbol le hace falta un golpe de timón, porque los intereses van por encima del desarrollo pero debe entenderse, de acuerdo a lo que dijo Jesús Martínez que la multipropiedad se acaba en un plazo de tres años y eso apunto a Pachuca-León; Mazatlán-Puebla;TijuanaQuerétaro y claro, Atlas.Santos. En cualquier momento lo sabremos.

La directora ejecutiva de Santos Laguna, Manyra Hernández dijo que la inversión monetaria en su equipo es alta “pero no hace juicios deportivos, solo financieros” pues si se invirtió demasiado, el fracaso es notable porque no se ve en la cancha, Sería bueno que la dama de los números nos dijera la diferencia entre el ingreso por Gorriarán, Brunetta y Campos contra lo que han traído. Ahora, el asunto es sobrevivir al intento de algunos medios que pretenden inducir al público por un control de pensamientos, conciencias y sueños con narraciones y comentarios de un partido que solo existe en su visión, de mensajes y promesas de un espectáculo que solo está en su imaginación, como solo buenos deseos.

Escapar de ese anzuelo es una misión de gente pensante y conocedora. Total, mejor expresar las emociones primarias del ser con Slavoj Zizek: “solo podemos asistir a las maravillas de la vida, si abrimos los sentidos a lo que en apariencia es insignificante.”