Al Larguero

A diez años de la muerte en CDMX de Gabriel García Márquez (1927-2014), uno ve que su obra y frases perduran como diamantes inalterables. A él le pertenece aquella famosa que nos dibuja a todos. “La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo”. El espejo del futbol actual es justo eso, porque en unas se ilumina y en otras pierde la memoria.

Algunos medios regios, que no pueden ocultar su tendencia, tratan la actitud antideportiva y vergonzosa de Nahuel Guzmán levemente, como de lado, solamente, Usar Láser desde un palco hacia el arquero rayado Esteban Andrada, ante la presencia de sus directivos, es lamentable y nada ético. Sorprende que antes de ser conminado a abandonar el inmueble, sus superiores no le hayan censurado tan pobre actitud, que hoy trata de zafar con una disculpa y que merece dura sanción, El aquero con peinado de mohicano no tiene en su cabeza un halo propio de un santo.

Nuestro futbol es como el hombre en la encrucijada, pues se suele actuar en la confluencia entre lo que uno espera de la vida y lo que la vida espera de uno. Tiene que sobrevivir con tres heridas que lo desangran, Uno, el manipuleo y manejo de todo el entramado por la tv. Dos, el grupo que suprimió el descenso, que maneja la selección y que trae decenas de extranjeros. Tres, La comercialización y patrocinio de casas de juego y apuestas, lo que lleva a la sospecha.

Hay jugadores que con sus jerarquías sienten que pertenecen a una casta especial, con una naturaleza exclusiva, irrepetible y autosuficiente y ante ellos la justicia debe ser rotunda, para así dar un paso a una realidad que ellos se niegan a ver, como Nahuel y el mismo Gignac que se indignó por su cambio, a la vista de las cien cámaras que rodeaban al escenario del clásico. Ahí no caben los egos personales, sino la autoridad y decisiones de su técnico.

Las palabras han perdido libertad en los medios, que ahora se rigen por lo que dicta el poder y éste siempre gira el timón hacia sus intereses. Por eso vemos mucha gente que desearía llevar una existencia distinta a la que tiene y luego no mira alternativas, como los seguidores santistas, que ahora enfrentan un nuevo fracaso y que como primer acto reflejo, buscan culpables. ¿Por qué mejor no rescatar la idea de que Ambriz está formando una nueva base futurista con gente propia?

Contra Necaxa el DT les dio paso a los Rodríguez, Mariscal, Echeverria, Medina, Aldo, Santi Muñoz y debutó a Tahiel. Volvió a dejar en el banco a Sordo y Fagúndez. No convocó a Duvan. Ignacio es valiente y se juega con los chicos de la cantera, incluyendo a Acevedo. No confía en sus extranjeros por razones que habrá qué preguntarle pero es claro que no le han funcionado al nivel apetecido. Es gente que vino de muy lejos para ser una solución y no un problema.

Las cuentas deberá rendirlas el presidente Elizalde, de frente al público y con las palabras adecuadas, en un panorama gris como la casaca que usaron contra América y debe ser un discurso rotundo, energético, sólido, nunca recurrir al silencio que conduce a que vuelen las conjeturas. Porque ahora mismo la afición hace constantes viajes a través del tiempo y se forma opiniones pero a Santos no le queda ya espacio para el romanticismo, sino para enarbolar las verdades.

El pueblo tiene la necesidad de compartir un entusiasmo, ese que se escucha como el eco del mar en un caracol, precisa de tiempos de gracia e iluminación ante su paisaje lacerante y alucinado