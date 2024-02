Al Larguero

Las penas son el único lugar del mundo donde todos somos iguales, igual, de eso mucha gente se alegra porque Santos, dicen que salió de la mala racha, en lugar de decir que Santos jugó un poco mejor y al fin pudo ganar, después de 450 minutos, cuando perdió cuatro partidos consecutivos y recibió 10 goles.

Entonces, no hay que hacer ninguna alharaca, simplemente es un paso adelante que dará confianza, porque en este caso, lo que uno ve es un equipo que pide permiso para entrar al área, y, a nivel directivo, el gran tiburón navega junto con los peces, saben bien a qué me refiero… Pero, independientemente de eso, creo que hay muchas incógnitas en el cuadro santista, tomando en cuenta que Duván, Fagúndez y Loroña no son convocados cuando se supone que son refuerzos con los que hay que contar.

mbriz trabaja con lo que tiene y con la cantera, y eso es preocupante para todos, sin que haya voces de los dirigentes que digan algo al respecto, lo que hace que no sólo haya dudas, sino también aceptación del mal paso que se tiene, porque si se venden a los mejores jugadores y luego se intenta salir adelante con lo que se tiene, a veces no se puede.

En esta ocasión, ojalá que la situación cambie, pero también en la exigencia de un mejor futbol para poder tener una mejor presentación.

