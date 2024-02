Al Larguero

Debemos entender una cosa: el fútbol, como juego, solamente pasa por los jugadores, los árbitros, los directivos, incluso la afición, los periodistas e incluso los medios. Son solamente factores externos, factores que coadyuvan, factores ligados, vinculados pero no decisivos, porque el fútbol en la cancha es solo para que lo actúen, lo resuelvan, los jugadores. Por lo tanto, cuando se investiga, o cuando se piensa, o cuando se supone, o cuando se persiguen las dudas de que algo está mal, debe buscarse por los jugadores. Solamente son ellos los actores, es como las grandes películas o las mínimas películas, los actores son los que mueven el gran guión, la gran dirección y la gran fotografía.

Por lo tanto, la investigación debe correr en la razón de la calidad de los jugadores. Si estos no tienen la calidad suficiente, si no están debidamente preparados, si no están debidamente convencidos o si su nivel es escaso, no se puede esperar mucho. En este caso, hablo de Santos Laguna. Su nivel está disminuido porque le han quitado sus mejores jugadores y porque los actuales, al menos los supuestos refuerzos, no funcionan, no actúan o no están. Son situaciones simples, situaciones que ahora se convierten en una incógnita, una incógnita que deben desarrollar los dirigentes en el partido de regreso de Santos a su cancha. ¿Cómo van a convocar a su gente? ¿Cómo le van a pedir que regrese y estimule, que apoye y que esté con ellos?

Quiero decir, hace falta una campaña real de acercamiento que traiga otra vez la identidad santista con su pueblo verdiblanco.

Gracias.