Al corriente, 50% de claves catastrales en Torreón

Cientos de personas iniciaron el año con el pago puntual del Impuesto Predial en el municipio de Torreón y aprovechando el beneficio que se les otorga de un 20 por ciento de descuento durante enero.

Para este 2024, el ayuntamiento estima recaudar 347 millones 809 mil 226 pesos por dicho concepto, de un total de 578 millones 818 mil 407 pesos que se buscan obtener como ingresos propios.

El director de Ingresos, Roberto José Barrios Hinojosa, dijo ayer que en 2024 hay un aumento del 5 por ciento en el impuesto Predial, con respecto al 2023, que corresponde solamente al alza inflacionaria, misma que fue autorizada por el Congreso del estado. Mencionó que, en Torreón, se cuenta con un padrón de más de 345 mil claves catastrales y que menos del 50 por ciento están al corriente debido a una falta de cultura de pago.

"El año pasado, aunque hayamos tenido un superávit de 305 millones de pesos superiores a lo pronosticado en la Ley de Ingresos, no llegamos ni al 50 por ciento de las claves catastrales pagadas, año con año hemos tratado de regularizar ese rezago para que cada contribuyente aproveche los beneficios, los descuentos, las posibilidades de pago que esta dirección les otorga, pero ha sido difícil llegar a la gente y fomentar esa cultura de pago".

Dijo que el año pasado, se formalizaron más de 3 mil convenios de pago pues mucha gente quería solicitar la licencia de funcionamiento.

"Lamentablemente, tuvimos la mala fortuna de que la mayoría de los convenios no se finiquitaron, entonces, eso nos va a dar pauta a nosotros este año, de no hacer convenios para las licencias de funcionamiento, más sí para hacer convenio de la gente que quiera hacer convenio para pagar el Predial", explicó. Barrios Hinojosa comentó que este año, sólo habrá facilidades para convenios de pago con plazo a seis meses, pues la administración municipal ya va de salida y tienen que dejar las cuentas claras. Indicó que la Dirección de Ingresos tiene apertura con los contribuyentes y que no harán "cacería de brujas" sino cartas invitación para fomentar la cultura de pago entre la ciudadanía.

Los habitantes de Torreón pueden realizar su pago en la presidencia municipal, Simas, Banco de México, tiendas de autoservicio, centros comerciales, bancos y a través del sitio web del Ayuntamiento.

En febrero, se aplicará un descuento del 15 por ciento y en marzo un 10 por ciento. A las personas adultas mayores y con discapacidad, jubilados y pensionados, se les aplica un 50 por ciento de descuento presentando su credencial del Inapam y para obtener el estímulo es necesario estar al corriente con el pago de impuestos de años anteriores.

Para este beneficio se requiere acudir personalmente, ser el propietario de una casa habitación urbana o que se compruebe mediante identificación oficial que habita en el domicilio de su cónyuge o de una persona física cuyo parentesco sea ascendente o descendente en línea directa hasta segundo grado. Roberto José Barrios Hinojosa indicó que, en el primer trimestre del año, regularmente se recauda el 70 por ciento de la meta anual del Impuesto Predial.