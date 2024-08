Poco conocido entre nuestra gente es el término Al Alimón.

Esta expresión, de origen taurino, se extiende con su significado muy semejante en otros ámbitos, y no exageramos si decimos que casi a todos los ámbitos posibles.

La suerte torera al alimón consiste en que dos diestros citan al toro usando un solo capote, al cual cada uno sostiene por un extremo. Luego de la cita, los toreros burlan al animal pasando la capa por encima de su cabeza (la del toro, obviamente).

Pero hacer algo al alimón es ahora realizar una acción conjunta entre dos personas, como escribir un artículo periodístico o científico en autoría común. El uso se ha extendido a cualquier actividad humana, y si se hace entre dos, entonces está realizada al alimón.

En cambio, si en la acción intervienen tres o más sujetos, ya no se está haciendo al alimón, pues tres ya son multitud.

Al alimón es una manera muy social de hacer las cosas, además en el sistema educativo actual se recomienda a los docentes que encarguen tareas hechas en equipo, para acostumbrar a los estudiantes a trabajar en conjunto con sus compañeros, lo que redunda en beneficios sociales, laborales y de producción, entonces, hacer algo al alimón también resulta educativo y socialmente benéfico.

Desafortunadamente no falta quien escriba esta expresión de manera incorrecta, por ejemplo, a la limón, como si el fruto cítrico tuviera algo que ver en la suerte torera. Pero no es así, porque alimón probablemente proviene del árabe, aunque hasta ahora ningún entendido en filologías ha aclarado su origen. De cualquier modo, cierto señor pretendió explicar la expresión recurriendo a las frutas y a una antigua copla española: "A la lima y al limón, cómo quieres que te quiera/A la lima y al limón, te vas a quedar soltera", como queriendo dar a entender que la lima y el limón, al menos en esta copla, se juntan para hacer que el galán ame a la doncella. Pero la disquisición resultó tan peregrina como un danzante por la Calzada de los Misterios.

Por tanto, no se le ocurra escribir a la limón ni alalimón, porque esas dos son grafías incorrectas. La falla de la primera salta a la vista por la falta de concordancia entre el artículo y el sustantivo, la segunda no se pude entender como una sola palabra.

Esta expresión no suele utilizarse en la música, pues aunque en esta bella actividad humana se canta y se toca en conjunto, lo que normalmente decimos es que se hace en ensamble, es decir, articulados un músico con otro para formar armonía, y si se trata de cantantes, entonces ellos corean a dos voces, a dueto o a dúo. Tampoco he visto esta taurina expresión cuando dos personas interpretan en un mismo piano una sola pieza, lo que suele expresarse como "ejecución a cuatro manos" aunque lo hagan al alimón. Lo mismo sucede en odontología, donde existe la operación hecha por dos médicos al mismo tiempo y con un objetivo común. Ellos hacen cirugía a cuatro manos, y no recuerdo haber oído o leído que lo hicieran al alimón, tal vez porque quien por primera vez dio nombre a esta cirugía, estaba bien enterado que "al alimón" era una expresión taurina, no de salud o del ámbito dental.

Pero, ya lo dijimos, es posible hacer muchas otras cosas al alimón, como serruchar una tabla (cada carpintero empieza por el extremo contrario del otro), atrapar un conejo, o comerse un lonche. Usted también, amable lector, puede leer este texto junto con otra persona y si así sucede, lo estarían leyendo al alimón.