'Ajuste de pérdidas', un documental entre el arte y el siniestro

Cuatro Ciénegas y Torreón formaron parte de las locaciones de Ajuste de pérdidas, la nueva película documental escrita y dirigida por el artista Miguel Calderón, misma que tendrá su estreno nacional el próximo jueves 24 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El proyecto, producido por Andrea Paasch, muestra la vida de Pedro Cabrales, un ajustador de siniestros, quien recorre México al investigar las causas de grandes catástrofes. En su oficio, debe enfrentarse a “carroñeros” corruptos que se benefician de la tragedia humana.

Tal es el caos a su alrededor que el entorno lo ensordece. Necesita escapar de la sordidez y violencia que permea su vida cotidiana. Entonces lo decide, Pedro entra a un mundo que considera opuesto al suyo: el arte contemporáneo.

“Una cosa es hacer arte, pero otra cosa es el mundo alrededor del mundo del arte. Son dinámicas diferentes que para mí han sido parte continua de mi proceso. Y en una ocasión, una persona me compró una obra y después de la compra me dijo que quería invitarme a tomar algo. Era Pedro, el ajustador. Entonces, me dijo que estaba muy cansado del mundo de los ajustes, que era un mundo horrible, corrupto, muy agobiante para él, que estaba buscando escapes, que si lo podía conectar con el mundo del arte, el cual pensó que era muy glamoroso”, comenta Miguel Calderón en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.