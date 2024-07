AHMSA no se venderá en partes: Víctor Aguilera

"AHMSA no se venderá en partes", afirmó el conciliador del concurso mercantil de la siderúrgica, Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien además advirtió que se vierte información imprecisa falsa.

El especialista designado para el proceso legal de Altos Hornos de México advirtió que se ha vertido mucha información imprecisa y falsa sobre el proceso legal. Rechazó primeramente que exista “un diseño de quiebra” de la empresa.

Explicó que esta se dará de forma legal por agotarse la prórroga del periodo conciliatorio entre la comerciante y sus acreedores. Indicó además que no se está acordando con autoridades del gobierno federal o estatal la desintegración de la metalúrgica monclovense.

El 4 de agosto se termina el plazo para la entrega del convenio concursal, que hasta el momento no ha sido presentado a los acreedores y que difícilmente podrá ser elaborado por la empresa y firmado por el 30 por ciento de los acreedores para que AHMSA salga del proceso legal.

La intención del conciliador es que Altos Hornos de México, se venda como una sola pieza junto con su filial Minera del Norte. Explicó que de liquidarse la compañía en partes perderá gran parte de su valor.

La segunda opción sería la venta de la metalúrgica, como una empresa, y la de la minera, como otra compañía, de tal modo que ambas puedan operar y no sean desmanteladas.

“No existe el interés de vender activos que sean relevantes o esenciales para la operación de las empresas por separado. Eso sería muy complicado e implicaría una pérdida de valor para la empresa”, sostuvo el especialista.

Algunos acreedores han externado un interés en comprar parte del equipo, como el molino Steckel, las laminadoras o el horno eléctrico, reveló. Pero desde su punto de vista no sería lo conveniente, porque todo el proceso de producción de acero, que es lo que le da valor a la empresa.

Expuso que vendiendo en partes la empresa sería más lenta la obtención de recursos para el pago a los trabajadores y acreedores de la siderúrgica.

Dio a conocer que existen inversionistas interesados en la empresa que están a la espera de la sentencia de quiebra. Precisó que los accionistas de AHMSA hablan de cuatro grupos interesados y dijo que él por su parte también busca a empresarios que quieran invertir.

La prioridad es pagar a los trabajadores

Aguilera Gómez rechazó que se esté negociando con los gobiernos estatal y federal el cierre definitivo de la metalúrgica. Confirmó que sostuvo reuniones con representantes gubernamentales. Fueron para buscar un acompañamiento para salir todos bien del proceso. Ni Estado ni federación tienen participación en el procedimiento legal.

Agregó que el primer objetivo es salvaguardar los derechos de los trabajadores y empleados de la metalúrgica; “trabajadores, empleados y extrabajadores que tienen liquidaciones pendientes, en el esquema (de prioridades) son los primeros que deben de salir adelante”, precisó.

Sostuvo que cuando habla con inversionistas interesados, les establece que lo primero que se tiene que pagar, son las liquidaciones constitucionales de los trabajadores.

Advirtió que hay gente que dice “medias verdades y completas mentiras distorsionando la situación”, lo que impacta contra los trabajadores. Sobre los vehículos extraídos del edificio para ser subastados, reiteró que, hasta donde tiene conocimiento, no son propiedad de Altos Hornos de México.

Indicó que son de filiales de la acerera ajena al concurso mercantil, e indicó que sí pueden ser vendidos.

“Se ha hecho mucho ruido sobre los vehículos. Hasta donde a mí me informaron, y reitero, hasta donde a mí me informaron, son vehículos propiedad de empresas filiales”, explicó.

Los vehículos no son propiedad de Altos Hornos de México.

Sobre bienes inmuebles, predios y edificios que se ha anunciado que fueron puestos en venta, señaló que esto lo realiza la administración de AHMSA.

Explicó que se trata de bienes, no prioritarios, que pueden ser vendidos, porque la comerciante no tiene dinero ni un flujo económico para cubrir sus gastos. Indicó que se requieren recursos para solventar los gastos de las operaciones y el pago de los salarios de guardias y del personal que trabaja en actividades esenciales de la administración y la preservación de los activos.

Agregó que la siderúrgica no tiene suficiente dinero, y no les paga a esos trabajadores lo que corresponde. Recordó que en por lo menos en una o dos ocasiones el personal de seguridad ha realizado paros porque no se le pagó alguna semana de sueldo. Agregó que no hay suficiente personal de vigilancia, ni recursos económicos para más guardias para la siderúrgica.

Una de las situaciones que más ha incidido negativamente en la empresa, es la falta de energía eléctrica para su vigilancia y seguridad. Pero AHMSA no tiene recursos para pagarla. Víctor Manuel Aguilera Gómez señaló que pese a esta difícil situación, la empresa paga la electricidad para los trabajadores de Hércules.

Esta mina, que se ubica casi en la frontera con Chihuahua, en el municipio de Sierra Mojada, abastece a la comunidad de la energía eléctrica con generadores de diésel. No lo hace la CFE.

Pero la mina está en huelga, y pese a ello Altos Hornos continúa suministrándole la electricidad. “Cortarla agravaría más la situación de los trabajadores” en paro, explicó el conciliador.

Con esto queda demostrado que es falso que no se esté tomando en cuenta a los trabajadores, sostuvo. Agregó que para que los obreros y mineros puedan cobrar sus indemnizaciones y terminaciones, “se tienen que salvaguardar los activos de AHMSA y por eso se deben mantener a los guardias, que son insuficientes porque no hay más dinero para pagarles”.

Dijo que es falso que se vaya a vender la siderúrgica monclovense en partes. Señaló que mientras esté él como conciliador, y si es nombrado síndico en la quiebra, buscará vender la empresa completa, como una sola unidad.