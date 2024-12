Agua Saludable, con interrupción y miniciclo

El pasado 18 de diciembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) volvió a interrumpir el suministro del programa Agua Saludable para La Laguna (ASL) en la región lagunera, por lo que, en Torreón, desde el día 14 de diciembre, seis pozos que corresponden al sector norponiente se reintegraron al abastecimiento de la población de dicha zona.

Personal del Simas Torreón dio a conocer que desde ese día se dejó de recibir el volumen de 450 litros por segundo en las cuatro tomas o interconexiones activas, y que corresponden a los tanques Nazas, González Calderón y Villa Jardín, además de la calle Rodríguez.

Como resultado de la interrupción del suministro del ASL, el Simas Torreón se vio imposibilitado a implementar el sistema de cloración que se había acordado con la Conagua, el primero de los cuales se llevaría a cabo en el tanque González Calderón, que se localiza en la calle con ese nombre en la colonia Ampliación Los Ángeles. Homero Martínez, alcalde de Lerdo, declaró que la Conagua interrumpió el abasto porque no se ha definido si la planta potabilizadora y en general, el programa Agua Saludable para La Laguna (ASL) será operado por el estado de Coahuila o el de Durango, a través de sus organismos, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y Comisión de Agua del Estado de Durango (CAED).

Ante estas declaraciones, el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna, pidió que la Comisión Nacional del Agua informe sobre la interrupción del suministro y consideró que el organismo federal debe asumir su responsabilidad y no suspender el servicio por temas administrativos.

ENFRENTAN RETO CON MINICICLO

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el próximo año se sembrará con agua rodada (del río) un 40 por ciento de lo establecido en el 2023-2024.

El Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas informó que se autorizaron 400 millones de metros cúbicos (Mm3) para el riego en 2024-2025, que será un miniciclo.

Productores consultados sobre el tema coinciden en que la falta de previsión y planeación, tanto de las autoridades como los usuarios, ha provocado esa difícil situación en la región, pues no se han dejado reservas para el ciclo agrícola siguiente, no obstante lo errático de las lluvias y el hecho de estar en una zona semidesértica.

Al cierre de esta edición y según el último reporte de Conagua, la presa Lázaro Cárdenas almacenaba 922 Mm3, el equivalente al 31 por ciento de su nivel ordinario, sin embargo, este volumen también debe responder por el programa federal de Agua Saludable.

Tras dos años, abren Desnivel 5 de Mayo

El Gobierno del Estado de Durango abrió la circulación del Paso Inferior Vehicular (PIV) o Desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio, el pasado 31 de mayo, pero el proyecto se entregó sin haberse terminado.

El Paso Inferior Vehicular cuenta con una longitud de principio a fin de solo 240 metros lineales, con espacio para un carril de ida y uno de vuelta, con una altura de hasta 5.15 metros.

La obra fue licitada en 2021 por el gobierno de Durango, José Rosas Rosas Aispuro. Inició en 2022, el último de su gestión, pues en septiembre de ese mismo año, arrancó el gobierno de Esteban Villegas.

La obra conduce a un cruce inferior a las vías del ferrocarril de la calle Cinco de Mayo y Enrique Unzueta, en la colonia Carrillo Puerto de Gómez Palacio.

EXIGENCIA CIUDADANA

La apertura de esta vialidad era de suma importancia, ya que además del conflicto que significaba en la circulación, era una exigencia ciudadana, sobre todo de los habitantes de la zona y comerciantes, quienes por mucho tiempo sufrieron las consecuencias sociales y económicas de esta obra.

El proyecto trajo consigo múltiples quejas por parte de los vecinos de colonias como Filadelfia, Villa Napoles, 5 de Mayo y San Antonio, además de ser acceso a la Universidad Juárez del Estado de Durango.

CERRADO POR LLUVIAS

En el mes de julio, el desnivel fue cerrado a la circulación, pues se inundó debido a lluvias.

La obra aún no contaba con el sistema de bombeo instalado y no había sido posible colocarlo, porque la obra civil del cárcamo no había sido terminada.

En su momento, para evitar acumulación de agua se emplearon equipos provisionales de bombas para desaguar durante la afectación climática.

Durante las lluvias registradas en el mes de septiembre, la obra no registró inundaciones ni cierres.

Inundación en ejido El Vergel dejó 90 damnificados

U n total de 24 casas afectadas en un perímetro de 10 mil metros cuadrados y cuatro casas derrumbadas parcialmente, además de 90 damnificados, fueron las afectaciones en el ejido El Vergel, por una inundación provocada debido al desbordamiento del canal que se ubica en esa zona, rumbo a Pastor Rouaix.

El canal se desbordó debido al gran acumulamiento de basura que había en esta infraestructura, cuya limpieza corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las autoridades de Protección Civil del Municipio recibieron el reporte la medianoche del jueves 16 de mayo y se trasladaron de inmediato para dar atención a los pobladores.

En su momento, el Ayuntamiento de Gómez Palacio informó que denunciaría formal y penalmente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Módulo 04 (quien resulte responsable) por la inundación en el ejido.

De acuerdo con la información oficial del Municipio y con el testimonio de los habitantes de El Vergel, personal de Conagua y del Módulo 04 de Riego no se presentaron en el lugar durante esa madrugada de jueves, y el contacto que se tuvo fue hasta las 11:30 de la mañana, ya cuando había pasado el punto mas álgido de la contingencia y pese a que la comunidad pedía el auxilio.