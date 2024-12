Agresión a alumno en secundaria de Francisco I. Madero ocurrió hace un mes

La coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Estela Rentería Medina, dijo que se abrió investigación sobre los hechos ocurridos en la secundaria de Venustiano Carranza de Francisco I. Madero, tras el vídeo que se publicó en redes sociales el fin de semana de un menor que le propinó una brutal golpiza a otro, presuntamente en los sanitarios del plantel.

En tanto que el director de la institución, Óscar Morales, confirmó que el hecho ocurrió hace un mes, en el turno vespertino y que el agresor ya no se encuentra en la institución, ya que los mismos padres de familia decidieron darlo de baja, aunque dijo que fue por otras circunstancias, ya que como institución no se puede expulsar a ningún alumno y negarle el derecho a la educación.

Agregó que es reprobable la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y reiteró que trabajarán en coordinación con el DIF para tomar las medidas pertinentes y erradicar ese tipo de violencia.

El director de la institución quien está a cargo del turno matutino y vespertino, dijo que aunque el hecho se registró hace tiempo y que apenas hace unos días se hizo público, un grupo de padres de familia de ambos turnos acudieron para pedir una explicación ya que es normal que les preocupe la seguridad de sus hijos.

El profesor reiteró que, preocupados por la seguridad de sus hijos los tutores acudieron para enterarse de la situación y cómo se actúo y manifestó que se les informó que el caso fue atendido, aunque reconoció que como seres humanos se puede cometer algún error y en ocasiones muy complicado el darle gusto o soluciones satisfactorio a todos, por lo que algunos no estuvieron de acuerdo, por lo la decisión que se tomó, además como docente el trabajar con adolescentes puede ser muy satisfactorio, pero en ocasiones muy complicado, ya que hay otros factores de origen que influye mucho en el comportamiento de los jóvenes.

“Si hubo una atención de acuerdo a lo que le digo, pero por otros hechos, ya desgraciadamente hasta que los hechos salen a la luz y como pueden ver en el vídeo la agresión es parte de un hecho que se había suscitado y de lo cual se aplicó el protocolo y el echo de que el alumno ya no este en la escuela no es producto de la sanción, sino por intereses propios de los tutores, pues optaron por sacarlo, porque como institución no podemos correr al menor, negarle el derecho a la educación”.