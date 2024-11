Afirman que comerciantes también incurren en irregularidades en locales de la plaza

Hay irregularidades con los locales que se construyeron en la plaza principal de Francisco I. Madero, para reubicar a los vendedores ambulantes, ya que algunos a lo que se les concedió la concesión, los revendieron y los tienen en renta.

El encargado provisional de la Secretaría del Ayuntamiento, Juan Zamora Moreno, declaró lo anterior, tras la protesta que los comerciantes realizaron este lunes en el edificio de la Presidencia Municipal y acordaron volver a reunirse mañana miércoles para llegar tomar algunos acuerdos.

El funcionario declaró que le manifestaron que hay incertidumbre de que están por concluir la presente administración municipal, ya que ellos aseguran que no se han cumplido los acuerdos y temen que el siguiente gobierno no lo respete y pierdan los locales, además de que le manifestaron su inconformidad de que se estén construyendo más locales.

“Independientemente del cambio de administración, el acuerdo ya está y fue lo que yo les dije, si tienen su recibo de presidencia, pues ahí está, nadie le va a quitar su local”.

Zamora Moreno, reconoció que ni la administración, ni los comerciantes han cumplido totalmente con los acuerdos, ya que la obra de mejoramiento de la Plaza Niños Héroes, la cual fue rehabilitada y el proyecto contempla la regulación del ambulantaje, pero, todavía no cuentan con el servicio de electricidad y la colocación de la malla sombras en aquellos locales que están expuestos al sol y son detalles que están en “standby”.

Con respecto a lo que corresponde a los comerciantes el funcionario dijo que, tampoco han cumplido con parte del reglamento, como no sacar su mercancía para evitar la invasión de los pasillos, además de que algunos no ocuparon sus locales y prefirieron revenderlos o rentarlos, situación que reiteró es irregular, lo cual dijo es incongruente ya que ellos “pelearon” por contar con un espacio para trabajar y al final no lo están utilizando.

Zamora Moreno resaltó que, se les dijo que tenían que entregar una solicitud para un permiso provisional para colocar al exterior su mercancía, únicamente en el mes de diciembre, por la temporada alta en ventas, pero no al final nadie se acercó y sacaron sus productos sin consultar.

“Les dijimos que necesitábamos que ellos también cumplan, por que pelearon una concesión y no los abren y hay gente que lo rentaron y otros lo revendieron. Hay muchas irregularidades y se suponía que el proyecto era para regular el ambulantaje, a los que ya estaban ahí, no que se vinieran otros”.

El funcionario consideró que hay contradicciones entre los ambulantes, ya que unos no están de acuerdo con que se construyan más locales, pero otros dijeron que se les asignara a las personas que llevan muchos años trabajando y que en su momento no tuvieron el recurso para pagar la concesión, entre ellos mencionaron al señor “Panchito”.

Finalmente dijo, que debido a que recientemente apoya en la Secretaria del Ayuntamiento, no conoce a detalle el proyecto, por lo que les pidió a los inconformes que le dieran oportunidad de revisar la situación y luego se haría un visita junto con el personal de Plazas y Mercados para conocer el estatus en que se encuentra cada local, por lo que repitió que mañana miércoles se reunirían otra vez.