Afectan a cientos por paro de labores en IMSS

or espacio de más de una hora, ayer hubo un paro de labores en consultorios de Medicina Familiar del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16 del Seguro Social de Torreón, afectando a cientos de derechohabientes que madrugaron para ser atendidos por el personal médico. La queja de los trabajadores sanitarios fue porque no estaban de acuerdo con la distribución de algunos espacios físicos que se destinaron a dichos consultorios mientras está en curso la rehabilitación de algunos servicios de la clínica, iniciada en el tercer trimestre del año pasado.

El caos, los gritos y la molestia de la derechohabiencia subió de tono debido a que el termómetro marcó entre los 5 y 6 grados centígrados y en la fila, había mujeres con niños en brazos y adultos mayores en sillas de ruedas, con bastones y síntomas de enfermedades respiratorias.

La señora Mariana, habitante de la colonia Zaragoza Sur, comentó que la consulta empezaba a las 7 de la mañana por lo que llegó dos horas antes a formarse para alcanzar atención en el consultorio número 12, en el tercer piso. "Salió una recepcionista pasadita de las ocho y nos dijo que los disculpáramos que si queríamos los esperáramos porque ellos estaban con una huelga. Pero no se nos hizo justo, nos empezamos a alterar porque pues estaba haciendo frío, nos metimos a la brava. Y como vieron que estábamos gritando pues fue de modo que nos atendieron, aunque también se fue gente bien enojada", narró.

Al salir del HGZMF, otras personas como María Guadalupe Alvarado, de la colonia División del Norte, dijeron: "hubo huelga, no hay médicos, no nos dejaban entrar, una señora juntó gente y quería venir a bloquear la carretera, estaba la filota, abrieron pero no nos dejaban entrar, yo venía al consultorio 11, al tercer nivel". Ante el paro de labores, la señora prefirió regresarse a su casa, pero antes, se compró unas gorditas y un refresco "porque como soy diabética, ya no me aguantaba el hambre".

REMODELACIÓN

Sobre el paro de labores, trabajadores que prefirieron el anonimato, detallaron que: "Aquí se está haciendo una remodelación y se terminó un área y pues ya le tocaba a Medicina Familiar acomodarse ahí, pero se la dieron a los de segundo nivel que son los especialistas en Ginecología, Pediatría, Trauma y Otorrino mientras terminan de remodelarles su área. Ellos ahorita están en el pasillo rumbo a Urgencias, atendiendo a la derechohabiencia en consultorios hechizos, pero así estuvimos nosotros".

Mencionaron que para Medicina Familiar, son dos pisos con alrededor de 22 consultorios y que la rehabilitación del primero, tuvo una duración de tres meses mientras que el tercer piso se terminó pronto "pero resulta que nos querían dejar abajo para subir a los otros y que los otros no bajaran allá a esos consultorios". Finalmente, se habló con el personal directivo y se tomó el acuerdo de reubicar a los consultorios que ofrecen dichas especialidades. Fue después de esa reunión, que se reanudó el servicio de Medicina Familiar.

En septiembre del año pasado, el Seguro Social de Coahuila anunció que se invertirían 63 millones de pesos en la rehabilitación de 21 de los 32 servicios de dicho hospital, entre ellos, los quirófanos, neonatología y cunero patológico, hospitalización, consulta externa, control de prestaciones (atención en ventanilla), ginecología, medicina interna, hemodiálisis, laboratorio central y rayos X. Se esperaba que los trabajos concluyeran en 2023 pero no fue así. De hecho, en las esquinas de la explanada del HGZMF, hay escombro, producto de los trabajos de remodelación.