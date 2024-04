Advierten alza de migrantes varados

Confirman en el Centro de Día Jesús Torres, que cierre de los patios de Ferromex desde inicios de año, generó un incremento en el paso de migrantes por Gómez Palacio, en donde, hasta la semana pasada, podían subir al ferrocarril. Sin embargo, ahora que se ha incrementado la presencia de personal del Instituto Nacional de Migración, así como de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad para evitarlo, advierten que el problema será aún mayor.

El pasado martes, el subsecretario de Gobierno, Raúl Meraz dio a conocer que el incremento en el paso de migrantes en La Laguna de Durango, se debía al cierre de los patios de maniobras en Coahuila, por lo que se reportaba el paso de cientos de migrantes a diarios.

Concepción Martínez, coordinadora del Centro ubicado en la colonia Las Julietas en Torreón, advierte que estas acciones provocarán un "cuello de botella", que a su vez generará la presencia de asentamientos irregulares de familias migrantes ante su imposibilidad de continuar con su viaje.

"Es cuestión de analizarlo un poco, si los migrantes siguen llegando a La Laguna y no hay manera de que ellos sigan su camino, mas que los que traen su cita ya autorizada. ¿Dónde van a quedarse, cómo le van hacer, qué alternativa le van a dar al migrante? si no hay línea de autobús que quiera venderles un pasaje, ellos no traen dinero para abordar un avión, cómo le van hacer", cuestionó Martínez .

'UNA ZANCADILLA'

Desde el martes por la tarde, se instalaron personal de Migración en coordinación con la Guardia Nacional, en los puntos de mayor presencia en Gómez Palacio para evitar que los migrantes suban a los trenes e incluso, inhibir su presencia, como lo es cerca de la antigua Estación de Ferrocarril frente a la colonia Santa Rosa, y cerca del canal Sacramento, por la colonia Las Rosas.

De acuerdo con Martínez, estas acciones son como una "zancadilla" para los cientos de migrantes pues siguen llegando familias completas de diversos países.

Y es que explicó Martínez, que los migrantes que son impedidos para abordar los vagones en los patios de Ferromex en Torreón, se dirigen a Gómez Palacio, en donde hasta hace unos días sí podían hacerlo.

Además, comentó que aquellos migrantes que resultan heridos en Gómez Palacio, ya sea por caída u otro tipo de incidente, se trasladan nuevamente a Torreón en busca de ser canalizados a una institución de salud pública para su atención.

"Los migrantes que se accidentan en Gómez, obvio los que pueden caminar, regresan aquí al Centro para que los canalicemos al hospital", dijo Martínez, quien comentó que a diario se presentan accidentes.

Y es que de acuerdo con la coordinadora, aunque se ha incrementado el paso en Gómez Palacio, los migrantes siguen llegando a Torreón.

REGISTRO

Tan sólo al cierre del mes de marzo, se contabilizaron 6 mil 352 migrantes atendidos, que sumados a los que se han recibido en este mes de abril, suman ya más de 7 mil atendidos.

Esta cifra representa el 77 por ciento de migrantes atendidos al cierre de todo el 2023, que alcanzó los 9 mil, por lo que fácilmente se habrá de superar dicha cifra.

Del total de migrantes atendidos, el 50 por ciento son mujeres y niños desde los cero hasta los ocho años de edad. Aunque siguen encabezando la lista los venezolanos, también se han registrado cada vez más ecuatorianos, así como de otros países del centro y Sudamérica.

También se tiene el registro de migrantes de países como Marruecos, Grecia, Francia, España, Alemania, Angola, Sudán, entre otros.