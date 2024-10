Adrián Marcelo revela quién fue su único amigo en La Casa de los Famosos

El polémico creador de contenido, Adrián Marcelo, ha retomado su actividad en redes sociales luego de tomar una pausa tras abandonar La Casa de los Famosos.

Además de regresar con sus publicaciones en redes sociales, Adrián Marcelo también ha ofrecido algunas entrevistas con las que ha compartido algunas de sus experiencias dentro de La Casa de los Famosos, sincerándose sobre ciertos temas.

Y es que la participación del regiomontano en la producción de Televisa fue sin duda la más polémica, ya que durante su estadía lanzó varios comentarios agresivos contra sus compañeros que lo llevaron no sólo a tener problemas con ellos, sino a ser catalogado como 'misógino' luego de conflictos con Gala Montes, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre.

La salida de Marcelo no ocurrió como las del resto a través de nominaciones, sino que abandonó el reality show por su propio pie.

Tras la polémica ocurrida en La Casa de los Famoso, Adrián Marcelo accedió a hablar de dicha experiencia a través del programa en YouTube 'Hermanos de leche' con 'La Mole'.

De acuerdo a Adrián, pese a que el equipo Tierra, al que él pertenecía, se veía siempre unido, las relación con sus excompañeros era muy tensa, sobre todo luego de lanzar el comentario 'Una mujer menos para maltratar', tras la salida de Gomita.

"De Sian y Ricardo, cuando pasan el clip de Odalys, pues sí noto claramente cómo toman una postura inmediata, como de: ‘este wey, mejor me alejo de él’.

Pese a la situación de Adrián por sus polémicos comentarios, hubo alguien que 'lo comprendía' y que no se alejó de él.

Se trata de Agustín Fernández, a quien Adrián considera su único amigo en el programa, pues él 'entendía su sentido del humor y cómo se sentía'.

"Agustín todavía seguía convencido de que no era esto que querían hacer que fuera. Agustín entendía el tipo de humor que tengo, entendía mi enojo, entendía la frustración de no poder comunicar la clase de personas que eran los del equipo de enfrente, no malas, pero no las que querían hacerse ver", dijo.