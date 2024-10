"Diversos momentos y cosas que van pasando durante la vida te van desvirtuando ciertas situaciones de la carrera y hay que luchar contra eso día a día, así que me dio gusto que la gente conociera la mejor versión de Arath... el padre de familia, el esposo, el que trabaja como cualquier otra persona, el ser humano que tiene problemas y que ha superado adicciones", contó.

Como el público se percató, algunos miembros de La casa de los famosos, como Adrián Marcelo, trataron de sacar de sus casillas a De la Torre, pero no lo lograron. En la charla, contó el entrevistado de qué manera permaneció sereno.

"La verdad es que no fue un trabajo de un día. He trabajado mi tolerancia y mi serenidad, desde hace bastante tiempo. Elijo mis batallas y pues la verdad fue como resistir mentalmente. Me fui muy preparado para no caer en provocaciones y siempre pensaba que era un juego y que cada quien traía sus estrategias.

"El objetivo era luchar contra mis debilidades que ahora son mis fortalezas. Cuando tus defectos los vuelves virtudes, aprender a usar tu carácter a tu favor, en vez de en tu contra, guardando silencio o contestando con clase y humildad. Pasé por pruebas muy fuertes y espero que la gente entienda que se puede salir adelante de cualquier crisis, si hay ganas y voluntad. El mensaje es que siempre seas la mejor versión de ti".

NO GUARDA RENCOR

Recordó Arath su mala relación con

"Adrián es una persona poderosa en sentido mental. Jugó el juego que quiso hacer y bueno, a final de cuentas, el que ganó fue el público, ni él, ni yo. Respetable lo que él hizo, sin embargo, cuando las cosas se descontrolaron y salieron otras situaciones que no tenían nada que ver con el juego, sí me llegue a preocupar, pero, pues no le guardo rencor".

Por otro lado, Arath de la Torre informó que el equipo Mar (Mario, Karime, Gala, Briggitte y De la Torre), ya están preparando una nueva versión teatral de La Señora Presidenta, uno de los trabajos más recordados del fallecido Gonzalo Vega.

"Estamos muy contentos con ese proyecto. Encontré en Mario Bezares un alma gemela. Es un ser humano maravilloso y un extraordinario actor de comedia.

"Es una persona generosa en el escenario y tenemos el mismo tipo de humor. El azar no fue casualidad, Dios jugó con nuestro equipo para podernos conocer y a mí me parece que Mario es un digno ganador del reality. Ambos tenemos ganas de llevarle al público puro entretenimiento sano".

Arath de la Torre tenía compromisos que cumplir, estaba por acabar la llamada con "El Defensor de la Comunidad", no sin antes enviar un mensaje a los laguneros.

"Muchas gracias a toda la gente de Torreón, tengo grandes amigos allá. Gracias por confiar en mí y por el 'Team Mar', con ello le apostaron al amor. Gracias por las segundas oportunidades. Les recuerdo que los mexicanos tenemos que darnos la mano. Somos un gran país y tenemos que creérnoslo".