Adquisición de Lamborghini no está relacionada con su labor política: diputado Antonio Flores

Tras la controversia que se generó luego de que el diputado Antonio Flores, del Partido del Trabajo (PT), por su lujoso automóvil Lamborghini en que se le vio circulando en el municipio de Múzquiz, sostuvo que su adquisición fue con recursos obtenidos de su trayectoria como empresario.

Lo que anterior luego de la crítica en la que se vio envuelto incluso a nivel nacional, ya que resulta contradictorio su lujoso vehículo frente a la política de austeridad promovida por Morena, partido aliado del PT.

Por lo anterior, sostuvo que su éxito empresarial precede a su carrera política.

Subrayó que la adquisición del Lamborghini no está relacionada con su labor política, si no con los recursos obtenidos de su trayectoria como empresario.

"Antes de político fui empresario, eso que le quede claro a la gente. No se me hace justo que traten de denostar mi carrera empresarial. Es un sueño que tenemos todos de tener un carro de ese tipo, y yo lo cumplí; lo tengo desde hace muchos años", precisó.

Asimismo, defendió su independencia respecto a Morena, pues manifestó que a pesar de que el PT es un aliado del partido, sus asuntos personales y empresariales no están vinculados a su vida política.

Por su parte, el diputado por MORENA, Alberto Hurtado Vera, dijo que es muy respetuoso en el pensar de las personas, del libre albedrío que cada quien tiene.

Lo anterior en el sentido que, según comentó, hay muchas personas en extrema pobreza; además, representan un partido de izquierda, con ideales de austeridad.

Asimismo advirtió que en su momento con Armando Guadiana, a quien le gustaba disfrutar de espectáculos como el Super Bowl.

“Él me daba un argumento muy válido, me decía: Alberto, he trabajado toda la vida, no vivo del erario. Creo que aplica lo mismo para Tony, pero si, sin duda causa mucha polémica que salga en un auto tan bonito, paseando en la ciudad”, resaltó.