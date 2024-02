Admite AMLO injerencia con Zaldívar

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación su gobierno "intervenía" en casos importantes como el de Emilio Lozoya Austin y de miembros del crimen organizado para evitar que salieran libres.

"Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: 'Cuidado con esto'", dijo.

Al criticar al Poder Judicial por otorgar prisión domiciliaria al exdirector de Pemex investigado por la FGR por los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados, el Mandatario señaló:

"Entonces, él [Zaldívar] ayudaba. Llega la señora [Norma] Piña [Hernández] y dice: 'Los jueces son autónomos', o sea, licencia para robar, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial; es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia".

Al cuestionarle si impacta el hecho de que la presidenta del Poder Judicial sea Norma Piña y si hubiera estado Zaldívar se habría podido hacer algo para mantener la prisión preventiva de Lozoya, dijo que sí, así como en otros casos.

-"Sí, sí, sí, y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Zaldívar difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna; Zaldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Norma Piña".

Acusó que la Corte y el Poder Judicial están tomados por el conservadurismo. "Eso es para afianzarse y en la marcha fueron jueces, empleados del Poder Judicial porque como estamos planteando de que los elige el pueblo, porque esa es la única manera de limpiar al Poder Judicial, ya ven que para todo es el INE no se toca, la Corte no se toca, mi democracia no se toca. Entonces, son parte del bloque conservador".

No obstante, dijo que se debe seguir limpiando al país, porque esa corrupción no ayuda.

"Imagínense sacar, aun cuando sea libertad condicionada, a Lozoya, de Pemex, cuando él mismo declara… A lo mejor la gente ya no se acuerda, pero ¿por qué estaba en la cárcel hasta ayer. Ayer salió no?.. que desde la campaña del licenciado Peña él recibió dinero de Odebrecht".

López Obrador señaló que el Poder Judicial está en contra de su gobierno porque está "dominado" por una oligarquía corrupta.

"Son empleados de ellos, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, ¿eh?, nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra".