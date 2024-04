ÁTICO

La visión de país de la 4T ha sido realizar tareas que no corresponden al Estado mientras descuida las que son centrales.

Es admirable la frialdad con la que AMLO y Claudia pueden mirar de frente a la cámara y decir que los problemas de la migración y de la inseguridad se resuelven atendiendo las causas. Según cifras del gobierno de Estados Unidos en el 2018 fueron retenidos poco más de 300 mil mexicanos en la frontera. El año pasado aumentaron alrededor de 730 mil, más del doble. Es decir, hoy las comunidades mexicanas expulsan más gente que antes. Dados sus propios parámetros, la razón de este incremento es el deterioro de las condiciones de vida de tantos mexicanos, a pesar de que han aumentado las transferencias sociales.

Es admirable también porque el país que más ciudadanos ha expulsado en la última década como proporción de su población de toda América Latina es Venezuela. Cuando AMLO habla de las causas está criticando el fracaso de la revolución bolivariana en Venezuela, un estatismo anacrónico e ineficaz, pero que permite el control político a partir de la represión, las transferencias de recursos públicos a los más pobres y el control de bienes de consumo básicos escasos.

De una población de casi 29 millones, 7.7 millones viven fuera de Venezuela. De acuerdo a la misma fuente, en el 2018 no cruzaban ni 5 mil venezolanos por la frontera entre México y Estados Unidos; el año pasado, más de 300 mil fueron aprehendidos por intentar ingresar a EU. Hasta hace 20 años eran los colombianos quienes emigraban a Venezuela; ahora viven unos 3 millones de venezolanos en ese país. Emigran más personas desde las dictaduras latinoamericanas socialistas gobernadas por los amigos de AMLO, a quienes no critica por sus recurrentes violaciones a los derechos humanos y políticos más elementales, que de las democracias capitalistas e imperfectas de la región, con cuyos gobiernos luego se anda peleando.

Me admira también esa demanda recurrente de que Estados Unidos transfiera recursos para atender las causas profundas de la migración. Es una arraigada idea de la izquierda tradicional latinoamericana que los problemas de pobreza en nuestros países no son culpa de las políticas nacionales, sino del imperialismo yanqui. ¿Qué mayor muestra de claudicación de la soberanía que esperar que los problemas te los resuelva alguien más?

Para una parte de la izquierda mexicana la criminalidad es el reflejo de una falla del sistema social que no genera oportunidades. En esta lógica, un joven roba porque no tiene alternativa. Incluso si se estuvieran transformando las condiciones sociales, lo cual no está sucediendo, el crimen organizado es un fenómeno distinto. Ante la impunidad y ausencia de capacidades estatales para contener la violencia, el crimen organizado le disputa el control del territorio al Estado, asesinando a candidatos que no pactan con ellos y a ciudadanos que no pagan derecho de piso. Estas organizaciones muchas veces resuelven sus necesidades de mano de obra secuestrando a jóvenes inocentes como futuros sicarios. Estos jóvenes verdaderamente no tienen alternativa, bueno una: ser asesinados.

La izquierda estatista busca concentrar lo más posible el poder. El gobierno de AMLO, por ejemplo, ha centralizado la salud pública. Lo hace tan mal que en México casi el 50 por ciento de los mexicanos prefiere atenderse en consultorios médicos aledaños a una farmacia.

Un proceso electoral es una oportunidad para contrastar visiones de país. La del gobierno ha sido hacerse cargo de tareas que el Estado no debe hacer, como renacer Mexicana de Aviación. Mientras, las tareas centrales del Estado, como proveer la seguridad o bienes públicos como la salud, se han deteriorado de forma importante durante esta administración. La propuesta de la oposición es concentrar las tareas del Estado en lo que solo el gobierno puede y debe hacer. Solo si esto se hace bien, expulsaremos menos migrantes y bajará la criminalidad.